«Оправдательных приговоров не было». Стало известно, чем грозит самоволка во время СВО

По данным пресс-службы, в 2023 году у военных судов увеличилась нагрузка по рассмотрению дел по статье 337 Уголовного кодекса «Самовольное оставление части или места службы».

За год по этой статье в Санкт-Петербурге осудили 108 человек. 85 приговоров вынес Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд, 69 из них вступили в законную силу. Еще 23 приговора вынес 224-й гарнизонный военный суд, все они вступили в законную силу.

«Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев, фигуранты признавали вину полностью или частично», - уточнили в пресс-службе.

По данным службы, в среднем обвиняемые получили по шесть лет в колонии общего режима.

В декабре прошлого года участник СВО на Сахалине получил шесть лет колонии общего режима за самовольный уход из воинской части. Офицер покинул расположение подразделения в ДНР на два месяца. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд лишил подсудимого воинского звания.