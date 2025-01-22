Оппозиционная журналистка Асия Несоевая могла выдумывать свои статьи

Многоженец Иван Сухов рассказал о тратах на семью из 34 человек. Он дал интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

«В месяц сейчас на еду, на питание, на лекарства, на коммуналку - 75 тысяч рублей. Ну, 77 вышло в этом месяце уже, продукты подорожали чуток», - рассказал Сухов.

По его словам, он покупает женам одежду раз в три-четыре года.

«Раз в какое время, в три, в четыре года, в зависимости от изношенности вещей, жены заказывают покупки. Я готовлюсь к этому, откладываю. У меня есть специальные копилочки для одежды, туда-сюда», - отметил многоженец.

Депутат Виталий Милонов в декабре напомнил, что многоженство в России запрещено. По его словам, это грубое вмешательство в прерогативу государственного закона. Религиозные традиции не могут регламентировать характер и порядок заключения браков. Российские мусульмане «многоженством не болеют», заявил парламентарий.