09 ноября 2023, 19:51

Оперную певицу Максакову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

РИА «Новости»
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Оперную певицу Марию Максакову* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Постановление о штрафе за административное правонарушение вынес Пресненский районный суд Москвы.

В список иноагентов Максакова* попала в мае этого года. Позже певица уехала из России. В минувшем августе она выражала благодарность Лайме Вайкуле за то, что на одном из организованных ей фестивалей было много украинской символики.

Помимо этого, Максакова* оценила помощь Вайкуле в сборе средств для Украины, пожаловавшись, что в этой республике такое мероприятие организовать не получается из-за экономии денег, сообщал StarHit.

Тогда же певица осыпала комплиментами и Аллу Пугачеву. Артистка тоже покинула Россию, однако в ноябре этого года ненадолго вернулась.

Как выяснилось позднее, она совершила визит, в том числе и в студию звукозаписи «Салам» в Твери. Эти данные в беседе с ТАСС подтвердил основатель студии Михаил Саламов. Никаких подробностей он сообщать не стал.

*Мария Максакова признана иностранным агентом.

Суд Москва 2023
09 ноября 2023, 20:00
Комиссия по монументальному искусству поддержала установку памятника геологу в Москве
Википедия
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Комиссия по монументальному искусству поддержала инициативу об установке в Москве памятника в честь бывшего министра геологии СССР Евгения Козловского. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

По данным ведомства, памятник бывшему министру геологии Козловскому единогласно одобрили. Его планируют разместить перед зданием министерства природных ресурсов и экологии в столице.

Евгений Козловский - советский и российский геолог и экс-министр геологии СССР. Он лично участвовал в открытии месторождений нефти в Западной Сибири, алмазов близ Архангельска и олова на Дальнем Востоке России.

По его инициативе на правительственном уровне утвердили научно-практическую систему исследования части земной коры ниже почвенного слоя «космос - воздух - земля - скважина». Благодаря проекту исследование недр вышло на новый, продвинутый уровень. Геолог также повлиял на реализацию проходки Кольской сверхглубокой скважины.

Памятники Москва 2023
09 ноября 2023, 19:08
Жилую высотку с пятью подземными этажами построят на западе Москвы
Freepik
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Строительство жилого дома площадью более 69 тысяч квадратных метров начнут на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Многоэтажное здание возведут в районе Раменки между улицей Лобачевского и станцией Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

«Он станет частью жилого комплекса с „гибкими“ фасадами и „парящими“ мостами, которые соединят три башни. Особенность дома - обустройство пяти подземных этажей, на трех из которых разместится паркинг, также на минусовых этажах появятся кладовые помещения», - рассказал Бочкарев.

По его словам, на первых этажах будут магазины, кафе, рестораны, салоны красоты и другие предприятия для удобства постояльцев.

Кроме того, здание оснастят вестибюлями, колясочными, зонами консьержей и другими общественно необходимыми помещениями внутри дома.

В минималистичном внешне здании установят панорамные окна, которые будут украшать белые закругленные рамы. Поверх фасадов сделают отделку из алюминиевого листа.

Во время стройки за проектом будут следить инспекторы Мосгосстройнадзора. После получения от застройщика информации о начале работ составят индивидуальную программу проверок здания.

В составе жилого комплекса «Событие» построят три жилых корпуса с парком на крыше и надземными переходами между домами. Примерно на половине территории района будут бульвары, зоны отдыха и сады.

Для жильцов обустроят придворовую территорию. Организуют зоны для прогулок и активного отдыха. Также позаботятся о владельцах питомцев - для них соорудят специальные площадки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства севера Москвы.

Благоустройство Строительство Москва 2023
09 ноября 2023, 18:34
Столичные школьники смогут подготовиться к ЕГЭ по физике онлайн
Сайт мэра и правительства Москвы
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Школьников Москвы пригласили на онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ по физике. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Онлайн-курсы разделили на несколько независимых потоков. В записи видеороликов принимали участие учителя ведущих московских школ и преподаватели Центра педагогического мастерства (ЦПМ) департамента образования и науки столицы.

Курсы разработали на базе МФТИ с участием Федерального института педагогических измерений и ЦПМ. В них учли обновленный формат ЕГЭ по физике.

Теоретические лекции, тесты, видеоразборы практических заданий, тренировочные работы будут публиковать в течение года. Доступ к материалам курса будет осуществляться по логину и паролю Московской электронной школы.

Ранее выпускники из Мытищ поделились со школьниками секретами успешной сдачи ЕГЭ в рамках всероссийской акции «100 баллов для Победы».

ЕГЭ Дети Школьники Москва 2023
09 ноября 2023, 18:00
Более полутора тысяч работ со всей России отправили на фотовыставку «Объективно о Москве»
Сайт мэра и правительства Москвы
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На фотовыставку «Объективно о Москве» продолжают прием заявок. На участие в мероприятии направили уже более 1,6 тысячи работ. Прислать их можно до 31 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, на выставку отправили работы на тему жизни мегаполиса из Москвы, области, Санкт-Петербурга и многих других городов.

В этом году впервые программу реновации вынесли в отдельный соцпроект мероприятия. Участники смогут прислать фотографии о жизни новоселов, архитектурных изюминках домов и многом другом.

Работы могут прислать как любители, так и профессионалы. Возраст и гражданство участников не имеют значения. Фотографии должны датироваться после 1 января 2022 года. Лучшие снимки представят на выставке.

Ранее в парке «Яуза» открылась фотовыставка, посвященная проекту «Питомцы в Москве». Она будет работать до 30 ноября.

Фото Выставки Москва 2023

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