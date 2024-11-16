Оперативники не нашли криминального следа в смерти премьера Мариинки

На 40-м году жизни погиб заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Об этом сообщила бывшая балерина Ирина Бартновская в своем Telegram-канале.

«Увы, это правда. Володи с нами больше нет. Это ужасная трагедия. Подробности я сообщать не могу. Давайте уважать память о Вове и помнить, что у него остались маленькие дети», - написала она.

Смерть ведущего солиста подтвердила пресс-служба Мариинского театра. Причину не назвали.

«Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра. Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта», - отметили в пресс-службе.

О дате прощания сообщат дополнительно.

Владимир Шкляров - заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий. Он родился в 1985 году в Ленинграде. В 2003 году он окончил Академию русского балета имени Вагановой и поступил в труппу Мариинского театра. Спустя восемь лет, в 2011 году, Шкляров получил статус премьера.

В сезоне 2016–2017 годов артист выступал в качестве премьера Баварского государственного балета, а с 2017 года стал приглашенным премьером этой труппы.

В его репертуаре - множество известных балетных спектаклей Мариинского театра. В большинстве из них он исполнял главные партии. Он был принцем Дезире в «Спящей красавице», Ромео в «Ромео и Джульетте», принцем Зигфридом в «Лебедином озере».