Опция защиты от случайного заказа появится на Wildberries

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Компания начала разрабатывать опцию дополнительного подтверждения заказа после ситуации, в которой оказалась одна из покупательниц. Ребенок сделал с ее аккаунта заказ на 250 тысяч рублей. Сотрудники Wildberries проанализировали поведение пользователя и пришли к выводу, что покупку действительно мог совершить несовершеннолетний.

«Чтобы не ставить родителей в неловкое положение перед ребенком, ожидающим заказ, сделанный им самостоятельно, мы в ближайшее время запустим возможность дополнительного подтверждения заказа перед оплатой», - указали в пресс-службе.

Новая функция появится в приложении в течение месяца. Пользователи смогут включить защиту от случайного заказа по желанию. В компании указали, что среди вариантов дополнительного подтверждения покупки - ПИН-код, опции Touch ID и Face ID, а также их аналоги на Android.

Владелица и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук ранее возглавила рейтинг богатейших женщин России 2023 года по версии Forbes. Состояние бизнесвумен оценили в сумму, превышающую 662 миллиарда рублей.