«Опасный враг». Бойцы СВО выступили против концерта Арбениной в Новосибирске

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Военнослужащие-добровольцы из Новосибирска заявили, что выступают против проведения концерта Дианы Арбениной в их родном городе.

«Мы считаем, что это враг. Причем враг опасный. И опасен он тем, что имеет влияние на широкие массы людей», - отметили бойцы.

Бойцы добавили, что, по их мнению, такие люди не должны находиться в России. Они должны понести наказание «за свои мысли и действия».

Концерт Дианы Арбениной должен пройти на «Локомотив-Арене» Новосибирска в воскресенье, 22 октября. Все билеты на шоу проданы. Ожидается, что мероприятие посетят около 5000 поклонников певицы.

В июне концерт Арбениной прошел в Ростове-на-Дону , несмотря на слухи о его отмене. По сообщениям СМИ, мероприятие могли отменить после жалобы депутата Госдумы Екатерины Стенякиной. Парламентарий заявила, что Арбенина не высказывалась в поддержку СВО и певице якобы близки сепаратистские настроения.

В апреле 2023 года концерты Арбениной отменили в шести российских городах.