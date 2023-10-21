«Опасный враг». Бойцы СВО выступили против концерта Арбениной в Новосибирске
Добровольцы СВО потребовали отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске, посвященный 30-летию группы «Ночные снайперы». Видеозапись появилась в паблике «Союз отцов» в социальной сети «ВКонтакте».
Военнослужащие-добровольцы из Новосибирска заявили, что выступают против проведения концерта Дианы Арбениной в их родном городе.
«Мы считаем, что это враг. Причем враг опасный. И опасен он тем, что имеет влияние на широкие массы людей», - отметили бойцы.
Бойцы добавили, что, по их мнению, такие люди не должны находиться в России. Они должны понести наказание «за свои мысли и действия».
Концерт Дианы Арбениной должен пройти на «Локомотив-Арене» Новосибирска в воскресенье, 22 октября. Все билеты на шоу проданы. Ожидается, что мероприятие посетят около 5000 поклонников певицы.
В июне концерт Арбениной прошел в Ростове-на-Дону , несмотря на слухи о его отмене. По сообщениям СМИ, мероприятие могли отменить после жалобы депутата Госдумы Екатерины Стенякиной. Парламентарий заявила, что Арбенина не высказывалась в поддержку СВО и певице якобы близки сепаратистские настроения.
В апреле 2023 года концерты Арбениной отменили в шести российских городах.