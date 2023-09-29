Опасных клещей нашли в 7 парках Москвы

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Опасных клещей обнаружили в Измайловском, Ботаническом и Терлецком парках. Также их нашли в лесопарках Лосиный остров и Сокольники. Еще опасных клещей заметили в лесопарковых зонах в Зеленограда и ТиНАО.

Специалисты исследовали 2439 клещей, которые сдали люди. Из этого количества 160 клещей были инфицированы боррелиями.

Инфицированных энцефалитом клещей не выявили.

Людям рекомендовали при прогулках в парках и лесопарковых зонах Москвы придерживаться специально выделенных пешеходных зон. Также следует обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами. Этими правилами не стоит пренебрегать и грибникам.

Коломенские грибники ранее напомнили о правилах безопасности в лесу. По словам Галины Чумичевой, ходить в лес следует в компании, а камуфляжную одежду лучше не надевать, поскольку в случае несчастья найти человека в ней будет трудно. Одежда, по мнению грибников, должна быть яркой. На ней проще заметить клещей.

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