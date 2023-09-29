Опасных клещей нашли в 7 парках Москвы
Жителей и гостей Москвы предупредили об опасных клещах, которые ранее обнаружили в семи столичных парках. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на городской Роспотребнадзор.
Опасных клещей обнаружили в Измайловском, Ботаническом и Терлецком парках. Также их нашли в лесопарках Лосиный остров и Сокольники. Еще опасных клещей заметили в лесопарковых зонах в Зеленограда и ТиНАО.
Специалисты исследовали 2439 клещей, которые сдали люди. Из этого количества 160 клещей были инфицированы боррелиями.
Инфицированных энцефалитом клещей не выявили.
Людям рекомендовали при прогулках в парках и лесопарковых зонах Москвы придерживаться специально выделенных пешеходных зон. Также следует обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами. Этими правилами не стоит пренебрегать и грибникам.
Коломенские грибники ранее напомнили о правилах безопасности в лесу. По словам Галины Чумичевой, ходить в лес следует в компании, а камуфляжную одежду лучше не надевать, поскольку в случае несчастья найти человека в ней будет трудно. Одежда, по мнению грибников, должна быть яркой. На ней проще заметить клещей.
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