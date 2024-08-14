14 августа 2024, 03:38

Опасное существо из Атлантики нашли на пляже в Крыму

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На пляже в Новороссийске заметили необычную синюю медузу, которая могла приплыть из Атлантического океана. Об этом сообщило издание «Новороссийский рабочий».

Морское животное нашла женщина в прибрежных водах у села Южная Озереевка и вытащила его на берег. Сначала она приняла медузу за синий пакет. Купающиеся рядом дети подсказали, что это живое существо.

«Медуза напоминает черноморских корнеротов, плотная на ощупь. На воздухе она кажется не такой яркой, как в воде», - отметили в статье.

Биолог Вениамин Голубитченко предположил, что такая необычная медуза могла приплыть из Атлантического океана. По его словам, похожих морских животных уже встречали в Крыму.

Другой ученый Сергей Иванов сообщил, что найденная медуза может относится к кубомедузам, чьи щупальца покрыты клетками с ядом.

Ранее в Крыму заметили активность медуз корнеротов. Отдыхающих предупредили, что такие медузы могут оставлять довольно обширные и болезненные ожоги.

Дети Крым Ученые Животные
13 августа 2024, 23:00
Компания KCG продала каналы «МУЗ-ТВ» и «Ю»
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Инвестиционная группа Kismet Capital Group (KCG) заключила соглашение с группой инвесторов о продаже частной группы компаний «МЕДИА1». Об этом сообщила пресс-служба «Медиа-Телеком».

Эта группа компаний объединила телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радиохолдинг «Выбери Радио». «Медиа-Телеком» занимается дистрибуцией телеканалов и развивает стартапы в медиасфере. Ее участниками являются Национальная Медиа Группа, «Ростелеком» и группа топ-менеджмента.

«Как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании. Основной ценностью в „МЕДИА1“ является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми задачами и проектами», - отметили в компании.

Продажа активов «МЕДИА1» станет завершающим этапом в стратегии выхода KCG из медиабизнеса. Основатель KCG Иван Таврин назвал правильным решение передать компанию в новые руки. Он выразил уверенность, что новые владельцы «МЕДИА1» принесут «больше возможностей для всех его активов».

Ранее стало известно, что Coca-Cola снова захотела работать в России. Компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков брендов.

Бизнес Телевидение
13 августа 2024, 21:55
Более двух тысяч человек вывезли за сутки из курского приграничья
РИА «Новости»
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Более двух тысяч человек вывезли за сутки из приграничья Курской области. Сейчас в регионе работают свыше 70 пунктов временного размещения, сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам пресс-секретаря врио главы Курской области Ирины Толмачевой, за сутки из приграничных районов перевезли более двух тысяч человек. Для размещения людей открыли 77 пунктов временного размещения.

«В ПВР находятся 5,5 тысячи человек. Из них около тысячи - дети», - сказала она.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказал, что вся Россия встала на защиту Курской области. В регион приходит гуманитарная помощь со всей страны.

По данным подмосковного МЧС, более 400 пунктов временного размещения п одготовили для 30 тысяч эвакуированных районов Курской области в российских регионах. В Московскую область накануне прибыли около 200 эвакуированных.

Дети Россия Курская область
13 августа 2024, 12:12
Курильские блогеры сняли на видео образование второго кратера на вулкане Эбеко
Пресс-служба МЧС
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Путешественники запечатлели момент образования нового кратера на вулкане Эбеко на Северных Курилах. Об этом блогеры сообщили в Telegram-канале «KURIL BAND».

«Мы стали первыми свидетелями исторического события - на вулкане Эбеко образовался новый прорыв. То есть фактически у нашего любимого вулкана теперь два действующих кратера», - отметили авторы сообщения.

В конце июля вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. МЧС присвоило вулкану «красный» код авиационной опасности. Вулкан Эбеко выбрасывал трехкилометровый столб пепла 8 августа.

В конце июля ГУ МЧС по Камчатскому краю предупреждало, что в ближайший месяц ожидается мощное извержение вулкана Безымянный с выбросом пепла на высоту до 15 километров. Специалисты прогнозировали сход обломков пород в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров.

Вулканы Курильские острова
13 августа 2024, 12:08
Telegram оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию
РИА «Новости»
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Административный штраф в размере четырех миллионов рублей выписали в 422-м судебном участке Таганского района Москвы администрации мессенджера Telegram за неудаление запрещенной в России информации. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что протокол составили на основании запроса Роскомнадзора, который выступил с требованием удалить информацию, запрещенную к распространению.

«Telegram Messenger Inc. признали виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», - отметили в пресс-службе.

В начале августа Роскомнадзор заявил, что за первое полугодие общая сумма административных штрафов к владельцам TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram составила 7,7 миллиона рублей. В ведомстве пояснили, что площадки отказались выполнять обязанности по мониторингу контента, а также размещать сведения, предусмотренные законом.

Штрафы Суд Роскомнадзор Telegram

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