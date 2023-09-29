Онлайн-проект для начинающих работников туриндустрии запустили в Москве

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В Москве представили онлайн-проект «Карта профессий» - полезный инструмент для начинающих специалистов туристической отрасли. О нем рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ресурс поможет молодежи, планирующей построить карьеру в сфере туризма, узнать о востребованных направлениях, должностных обязанностях и рекомендуемых навыках.

Однако проект будет полезен не только начинающим, но и уже состоявшимся работникам сферы, желающим быть в курсе актуальных тенденций. Эксперты подготовили информативные обзоры, которые помогут им расширить свои знания.

Например, аналитикам больших данных рекомендовали обратить внимание на внутренний туризм, поскольку их работа поспособствует улучшению качества услуг для путешественников, оптимизации транспортных потоков и повышению эффективности расходов на продвижение региональных брендов.

Проект также предоставит рекомендации специалистам в сфере гостиничного бизнеса. Например, администраторы отелей узнают, что после года работы у них появляется возможность перейти на более высокую должность и в будущем стать менеджером или управляющим.

Проект «Карта профессий» разработан Комитетом по туризму Москвы в рамках программы «Твой старт в туризме».

Ранее проект «ГосСтарт» для самореализации молодежи представили студентам в Мытищах.

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