06 июня 2024, 22:24

Онлайн-площадка МСП поможет международному бизнесу найти партнеров в России

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На цифровой платформе МСП.рф начала полноценно работать «Площадка бизнес-партнерств». В эксплуатацию ее запустил фонд «Росконгресс» совместно с корпорацией МСП.

Сервис создали, чтобы компании из любой точки мира смогли найти МСП-партнеров среди представителей российского бизнеса. Благодаря новой онлайн-площадке у иностранных предприятий появилась возможность не только сообщать о своих потребностях в различных товарах, но и искать клиентов среди зарегистрированных на ней предпринимателей.

На ней также можно организовать презентацию проекта, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. А бизнес получает здесь доступ к обновляемой информации, которая касается перспективных инвестпроектов в разных странах и отраслях.

Гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич пояснил, что сервис решили создать, наблюдая за высоким спросом среди зарубежных партнеров на разработки высокотехнологичных и инновационных российских компаний и создание совместных инвестпроектов.

«Мы вместе с фондом „Росконгресс“ запустили сначала в тестовом режиме, а сейчас уже в полномасштабную эксплуатацию „Площадку бизнес-партнерств“. На ней иностранные компании смогут взаимодействовать с отечественным малым и средним бизнесом, а также использовать инструменты Цифровой платформы МСП.РФ, которые ранее были доступны только российским предпринимателям», - отметил он.

Чтобы воспользоваться функционалом «Площадки бизнес-партнерств», нужно пройти верификацию в личном кабинете фонда «Росконгресс». После этого зарубежные компании смогут решать сразу несколько задач, получив доступ к информации о более 5,5 тысячи проверенных производственных предприятий и их продукции. Иностранный бизнес также сможет разместить данные о себе.

Россия Бизнес ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 21:37
Эксперты VK обсудили, как строить личный бренд через соцсети, на полях ПМЭФ
Pxhere
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Основатели брендов, инфлюенсеры и топ-менеджмент VK приняли участие в дискуссии «Имидж — все? Как и кому продавать образ жизни через социальные сети в новых условиях?». Ее провели в рамках Петербургского международного экономического форума.

Роль имиджа в жизни лидеров мнений, топ-менеджеров и предпринимателей обсудили 5 июня. Во время дискуссии также поговорили об инструментах, при помощи которых можно развивать личный бренд в 2024 году.

В мероприятии приняли участие директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева, руководитель группы оригинального контента «Дзен» Евгений Гуцал, создательница бренда Ololol Оксана Лаврентьева и инфлюенсеры Георгий Лобушкин, Карина Нигай и Валерия Чекалина. Модерировала общение главный редактор PEOPLETALK Ксения Аносова.

«Контент, который залетает в рекомендации социальных сетей и становится виральным - это, в первую очередь, личный контент. Автор паблика „ВКонтакте“ о туризме, например, разместила пост с фотографией со свадьбы. Этот личный контент, не связанный с тематикой блога, получил несколько миллионов охвата», - сказала, открывая дискуссию, Воробьева.

Она пояснила, что платформы VK выступают в роли продюсеров и партнеров при создании личного бренда. Существующие инструменты компания постоянно совершенствует, помогает блогеру проявит себя, найти собственных читателей или зрителей.

«А для того, чтобы авторы умело использовали эти инструменты, разработали целую систему обучения и поддержки: запустили Школу авторов VK и Акселератор сообществ ВКонтакте», -добавила Воробьева.

Говоря об оценке потенциала личного бренда, Евгений Гуцал назвал главным критерием успеха проведенное в контенте креатора пользовательское время. Валерия Чекалина указала на изменения привычек аудитории и показателей успеха личного бренда, с ней согласились и другие лидеры мнений.

Соцсети ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 21:31
Дело высадившего участников СВО таксиста из Киргизии закрыли
Freepik
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Уголовное дело киргизского таксиста, высадившего участников спецоперации в Москве, прекратили за отсутствием состава преступления. Об этом сообщила пресс-служба МИД Киргизии.

«На основании обращения данного гражданина посольством Кыргызской Республики в РФ заявителю оказали необходимую консульскую правовую помощь», - отметили в ведомстве.

После этого диппредставительство направило официальную ноту в адрес МИД РФ «с просьбой об объективном рассмотрении возбужденного уголовного дела».

В понедельник, 3 июня, пассажиры ехали в такси и обсуждали оружие на СВО. По их словам, водитель остановился на МКАД с требованием отменить поездку. В итоге водитель такси негативно высказался в адрес россиян - участников СВО и высадил их из машины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о разжигании вражды.

Уголовное дело Киргизия Такси МИД РФ Водители
06 июня 2024, 20:36
Песков рассказал о тайном участии иностранных бизнесменов в ПМЭФ
РИА «Новости»
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Петербургский международный экономический форум сохранил свой уровень и статус, несмотря на введенные против России санкции. Об этом комментарии «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что площадка столкнулась с уходом части иностранных бизнесменов, напуганных вторичными санкциями, но еще остались те, кто посмелее и приехал в Санкт-Петербург, не афишируя свой визит.

«Мы, наверное, потеряли целый ряд бизнесменов, но их не так много. Да, среди них есть очень большие компании, которые ушли с нашего рынка, оставив тем самым лакуны, которые с удовольствием занимают бизнесмены и из других стран, и из нашей страны», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что иностранное представительство на форуме продолжается, даже несмотря на попытки американцев наказать иностранный бизнес за связи с Россией. Поэтому ПМЭФ сохранил свою международную направленность.

Президент ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини ранее заявил, что ряд бизнесменов из его родной страны приедут на ПМЭФ с необъявленным визитом. Он подчеркнул, что в группу войдут 15 человек, которые хотят найти себе новых бизнес-партнеров в России, но афишировать свой приезд не собираются.

Санкт-Петербург Дмитрий Песков Санкции Россия Бизнес ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 20:11
Смазочные материалы подмосковного производства будут поставлять предприятиям Марий Эл
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На ПМЭФ-2024 «Газпром нефть» и Республика Марий Эл договорились о поставках в регион современных нефтепродуктов, включая смазочные материалы, произведенные во Фрязине. Соглашение подписали председатель правления компании Александр Дюков и глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Документ предусматривает стратегическое партнерство с регионом в области поставок масел, битумных материалов и авиационного топлива.

«Газпромнефть - смазочные материалы» будет обеспечивать продукцией ключевые сектора экономики Марий Эл: энергетический комплекс и деревообработку, машиностроение и металлообработку, пищевую промышленность и сельское хозяйство.

«Наши масла, топливо, битумные материалы и другие виды нефтепродуктов используются в большинстве отраслей экономики. В рамках достигнутого соглашения „Газпром нефть“ готова не только обеспечить потребности предприятий Марий Эл высококачественной продукцией, но и предложить кастомизированные технологические решения для каждого потребителя», - заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Для экономического развития нашего региона необходимы качественная продукция и современные технологии. Поэтому мы открыты к партнерству по внедрению российских инноваций и лучших практик. Подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение благоприятно сказывается на укреплении промышленного потенциала региона в целом», - добавил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Топливо Экономика Газпром нефть Республика Марий Эл ПМЭФ-2024

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