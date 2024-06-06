Онлайн-площадка МСП поможет международному бизнесу найти партнеров в России

Сервис создали, чтобы компании из любой точки мира смогли найти МСП-партнеров среди представителей российского бизнеса. Благодаря новой онлайн-площадке у иностранных предприятий появилась возможность не только сообщать о своих потребностях в различных товарах, но и искать клиентов среди зарегистрированных на ней предпринимателей.

На ней также можно организовать презентацию проекта, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. А бизнес получает здесь доступ к обновляемой информации, которая касается перспективных инвестпроектов в разных странах и отраслях.

Гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич пояснил, что сервис решили создать, наблюдая за высоким спросом среди зарубежных партнеров на разработки высокотехнологичных и инновационных российских компаний и создание совместных инвестпроектов.

«Мы вместе с фондом „Росконгресс“ запустили сначала в тестовом режиме, а сейчас уже в полномасштабную эксплуатацию „Площадку бизнес-партнерств“. На ней иностранные компании смогут взаимодействовать с отечественным малым и средним бизнесом, а также использовать инструменты Цифровой платформы МСП.РФ, которые ранее были доступны только российским предпринимателям», - отметил он.

Чтобы воспользоваться функционалом «Площадки бизнес-партнерств», нужно пройти верификацию в личном кабинете фонда «Росконгресс». После этого зарубежные компании смогут решать сразу несколько задач, получив доступ к информации о более 5,5 тысячи проверенных производственных предприятий и их продукции. Иностранный бизнес также сможет разместить данные о себе.