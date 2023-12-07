Онлайн-марафон «Наука долголетия» проведут для москвичей старшего поколения

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«Онлайн-марафон „Наука долголетия“ поможет открыть горожанам старшего поколения мир искусственного интеллекта, показать, как люди могут использовать его в обычной жизни», - подчеркнул он.

Например, пожилые москвичи узнают о пользе нейросетей в повседневной жизни, а специалист в области психологии личности Дмитрий Леонтьев расскажет, как подстроиться под современную реальность.

Кроме этого, телеведущая Татьяна Судец, певец Леонид Серебренников, актеры Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный поговорят с жителя старшего возраста о технологических новинках.

В последний день марафона участников ждет встреча с доктором медицинских наук и заслуженным врачом России Романом Бузуновым, психологом и автором трансформационной программы по повышению самооценки Анеттой Орловой, а также профессором Диной Кирнарской, проректором Российской академии музыки имени Гнесиных, музыковедом и музыкальным психологом.

Ранее в Москве создали онлайн-маршрут о психологическом здоровье «Разбираемся вместе», который приурочили ко Дню психолога.