Онлайн-гиды проведут экскурсию на шести языках по «Макету Москвы» на ВДНХ

«Аудиогиды очень удобны для наших иностранных гостей, их можно получить при входе в павильон», - подчеркнул он.

Левкин добавил, что сейчас поток людей значительно вырос и составляет около восьми тысяч человек в неделю. Кроме этого, аудиоэкскурсии можно послушать не только в павильоне, но и в бесплатном приложении «Макет Москвы». Еще там доступно расписание сеансов светотехнического шоу и VR-аттракциона.

В начале ноября специалисты завершили реконструкцию павильона. Там соорудили дополнительную четырехканальную звуковую систему и поставили VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы».