31 мая 2024, 11:48

Онколог объяснил, почему Заворотнюк умирала в хосписе

Global Look Press
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Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе, где ей оказывали паллиативную помощь. В беседе с изданием Woman.ru онколог Дмитрий Шабанов предположил, что артистка нуждалась в препаратах наркологического обезболивания из-за сильных болей.

Он подчеркнул, что перевод в хоспис не означает, что человека сдали или бросили. В отделениях паллиативной помощи, где находятся тяжелые пациенты, есть специальное оборудование для оказания помощи и все то, что сложно обеспечить дома.

«Часто такие пациенты, как Заворотнюк, нуждаются в препаратах наркологического обезболивания. Боли такие, что ничего другое их не может облегчить. Дома такое не делают. Так что хоспис это вовсе не про бросили», - рассказал врач.

Шабанов добавил, что в хосписах помогают не только пациентам, но и их близким, в том числе психологи.

В последние две недели жизни Заворотнюк почти не вставала с постели, она сильно похудела. Актриса умерла в ночь на 30 мая на руках супруга Петра Чернышова, который до последнего обеспечивал любимой жене достойный уход и лечение.

Болезни Врачи Анастасия Заворотнюк Россия Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 10:52
Врачи не брали денег за лечение Заворотнюк из-за любви к актрисе
Global Look Press
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В последнее время актрису Анастасию Заворотнюк лечили в частной больнице бесплатно. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, недавно, когда состояние актрисы значительно ухудшилось, ей провели курс лечения в элитной частной клинике, расположенной в Московской области. По итогу врачи решили не брать с семьи деньги из-за уважения и любви к артистке.

Профессор и заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков, который наблюдал Заворотнюк, рассказал, что семья перепробовала почти все методы, чтобы вылечить актрису.

Звезда «Моей прекрасной няни» перенесла две операции и два рецидива. Затем она проходила лечение за границей. Однако лучше ей не становилось, тогда родственники обратились в питерский Институт онкологии имени Петрова. Там изобрели для артистки индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток.

Врачи Актеры Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 10:26
Многодетным предложили предоставить право свободного проезда по платным дорогам
РИА «Новости»
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Многодетным семьям предложили предоставить бесплатный проезд по федеральным платным трассам. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Развитие туризма» Надежда Школкина, сообщила «Парламентская газета». Запрос уже направили вице-премьеру Марату Хуснуллину.

«Внутренний туризм активно развивается. Все больше граждан изъявляют желание путешествовать по нашей прекрасной стране», - отметила Школкина.

В России, по ее словам, набирает популярность именно автомобильный туризм. Однако здесь есть одна проблема, указала она. Она связана со стоимостью проезда по платным трассам.

«Отдых зачастую остается недоступным для многодетных семей, в том числе из-за высоких тарифов на транспортные перевозки», - подчеркнула Школкина.

О необходимости развития туризма в России ранее говорил президент Владимир Путин. Глава государства поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» и разработать единую цифровую платформу в сфере туризма.

По словам Путина, россияне должны путешествовать удобно и дешево. Он также поставил задачу сократить время пути от Москвы до черноморских курортов на поездах.

Туризм Семья Дороги Россия
31 мая 2024, 10:10
Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняли
Global Look Press
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Временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняли в 08:30. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По ее данным, в Казани за время действия ограничений на запасной аэродром Курумоч в Самаре ушли два самолета. А в Нижнекамске подобные меры не потребовались.

В ведомстве напомнили, что ограничения вводили ради обеспечения безопасности полетов.

Прием и отправку самолетов в Казани приостановили в 05:57, в Нижнекамске - в 06:24. Утром 31 мая в Казани слышали сигналы воздушной тревоги. СМИ писали, что над территорией республики обнаружили беспилотник ВСУ. На некоторых предприятиях города объявили о необходимости эвакуации. Промышленные предприятия заранее отрабатывали порядок действий на случай возникновения внештатной ситуации.

Официальных сведений о причинах ограничений и эвакуаций не поступало.

Казань Самолеты
31 мая 2024, 09:19
Директора велоассоциации «Пошли-поехали» заподозрили в госизмене
Freepik
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Исполнительного директора ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», одного из идеологов велодвижения в Санкт-Петербурге Германа Мойжеса арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом написала «Фонтанка».

По данным «Фонтанки» на вечер 30 мая, Мойжес находится в СИЗО Лефортово. Задержали его два дня назад в Адмиралтейском районе и увезли в Москву. Подробности дела не разглашаются, поскольку оно рассматривается в режиме секретности.

Издание уточнило, что на днях активист планировал вылететь в Германию к родственнице, которую хотел привезти в Россию. На одном из недавних совещаний он возмущался, что против него развернули информационную компанию - пишут, что он является гражданином ФРГ, «как будто это нарушение закона».

В 2023 году по статьям о госизмене и шпионаже в России приговорили 48 человек. Приговор за государственную измену вынесли 39 жителям страны.

Санкт-Петербург Задержания СИЗО Россия Аресты

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