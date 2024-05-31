Онколог объяснил, почему Заворотнюк умирала в хосписе

Он подчеркнул, что перевод в хоспис не означает, что человека сдали или бросили. В отделениях паллиативной помощи, где находятся тяжелые пациенты, есть специальное оборудование для оказания помощи и все то, что сложно обеспечить дома.

«Часто такие пациенты, как Заворотнюк, нуждаются в препаратах наркологического обезболивания. Боли такие, что ничего другое их не может облегчить. Дома такое не делают. Так что хоспис это вовсе не про бросили», - рассказал врач.

Шабанов добавил, что в хосписах помогают не только пациентам, но и их близким, в том числе психологи.

В последние две недели жизни Заворотнюк почти не вставала с постели, она сильно похудела. Актриса умерла в ночь на 30 мая на руках супруга Петра Чернышова, который до последнего обеспечивал любимой жене достойный уход и лечение.