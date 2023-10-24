Онколог назвал три незаметных симптома рака на ранней стадии

Читайте нас в:

По его словам, с обычной простудой можно спутать проявление роста злокачественной опухоли. Поэтому необходимо обращать внимание на общее самочувствие человека, в том числе на слабость и постоянную нехватку сил.

«Кроме того, повышенная температура тоже станет признаком развития рака, если она держится долгое время. Еще один симптом - больное горло, особенно когда прием лекарств не помогает», - написал Карасев.

Врач призвал не игнорировать нетипичные выделения при походе в туалет, постоянные головные боли и незаживающие раны.

Для снижения риска развития рака Карасев посоветовал соблюдать сбалансированную диету, заниматься физической активностью, отказаться от употребления спиртного и курения.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, какие продукты способны спровоцировать рак поджелудочной железы.