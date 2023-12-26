«Они построят индустрию». Макс Арнаутов оценил возможности российских дизайнеров в современном мире

Самые прорывные идеи в мире гейм-дизайна, 3D-графики и моделирования одежды придут именно из России, поскольку здесь очень много талантливых специалистов.

«Я вижу очень много достойных и сильных ребят в России, в странах СНГ, которые, я уверен, в ближайшее время, в ближайшие пару лет просто захватят индустрию. Они построят ее и будут удерживать, потому что талантов очень много. Но они только начинают просыпаться, я это вижу», - подчеркнул Арнаутов.

Он также признался, что ощущает себя новым глотком воздуха. Дизайнер отметил, что знаком со многими представителями индустрии арта и кино. Но среди них мало людей, которые имеют похожие взгляды и видение будущего.

«Мне тяжело найти единомышленников. Это первый показатель. <…> Я сам для себя вечный сюрприз, я сам не знаю к чему приду через месяц, через полгода, то есть к чему придет мое видение, к чему оно меня приведет, какие проекты буду реализовывать. Таких людей с похожим состоянием ума не так уж много», - заключил Арнаутов.

Полную запись интервью с известным московским дизайнером можно посмотреть на RuTube-канале «360».