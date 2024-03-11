«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные выхода премьеры. Соответствующий отчет опубликовали на портале Kinobusiness.com.
Как стало известно, с 7 по 10 марта экранизация романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина собрала 336 миллионов рублей.
Второе почетное место занял фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3» с выручкой 161,3 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с 92,2 миллиона рублей, собранными за праздничные выходные.
Накануне Андреасян признался, что готовился к съемкам фильма «Онегин» пять лет.
«Я подступал к этому пять лет, заказал исследование о том, каким бы люди хотели видеть „Евгения Онегина“. Самое важное, что говорили опрошенные: будьте бережны к классике. Наша команда подошла к съемкам фильма весьма консервативно, потому что мы хотели уберечь свое достояние», - объяснил режиссер.
Ранее стала известна дата премьеры «Холопа-3».