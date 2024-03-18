18 марта 2024, 14:48

«Она хороший человек». Лепс порадовался возвращению Лолиты на сцену

РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская является отличным человеком. Ее возвращение на сцену — отличное событие. Своими эмоциями по этому поводу певец Григорий Лепс поделился во время премии «Виктория», сообщил портал «Телепрограмма».

В конце 2023 года после «голой вечеринки», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой, многие знаменитости, включая Лолиту, столкнулись с отменами выступлений. Однако в марте 2024 года появились намеки на возвращение Милявской к профессиональной деятельности. Недавно она впервые за 2,5 месяца вышла в свет.

Лепс отметил, что очень рад за коллегу, добавив, что, на его взгляд, критика в адрес Лолиты была несправедливой.

«Она взрослая певица, состоявшаяся, очень хороший человек», - отметил он.

Недавно Милявская заявила, что не собирается ехать в Донбасс даже ради того, чтобы восстановить репутацию. По ее мнению, любовь не нужно доказывать поездками: если публика любит ее, то примет любой.

Певица Лолита Милявская является отличным человеком. Ее возвращение на сцену - отличное событие. Своими эмоциями по этому поводу певец Григорий Лепс поделился во время премии «Виктория», сообщил портал «Телепрограмма».

Лолита Милявская Шоу-бизнес
18 марта 2024, 15:06
Инстасамка похвасталась тумбочкой за 2 млн в новой съемной квартире
Global Look Press
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Певица Инстасамка и ее продюсер и муж Moneyken показали съемную квартиру в Москве блогеру Никите Ефремову. Тур по апартаментам появился на его YouTube-канале.

К удивлению многих, пара выбрала не модные апартаменты, а квартиру с классическим дизайном и классической мебелью. Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) и ее супруг Олег поделились, что в их доме есть даже антиквариат.

«Одна тумба стоит 20 тысяч долларов (почти два миллиона рублей), вторая - около 10 (около миллиона рублей). Они здесь были. Их нельзя двигать. Правда, один раз мы подвинули, и они стали разъезжаться», - рассказал Moneyken.

Кроме того, 23-летняя Дарья рассказала, что целый месяц усиленно занималась обустройством жилья, активно делая покупки через интернет-магазины. Из-за большого количества курьеров пару даже заставили скидываться на консьержку. В новом жилье певица оборудовала себе зону для маникюра и комнату для игры в Dota.

Эпатажная исполнительница заявила о решении сдать ЕГЭ и поступить в университет. Однако она не раскрыла, в какой именно вуз подаст документы.

Блогеры Инстасамка Москва
18 марта 2024, 13:58
Фанаты довели до слез актрису Энн Хэтэуэй
Global Look Press
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Американская актриса Энн Хэтэуэй не смогла сдержать слезы на премьере романтического фильма «Мысль о тебе» в Техасе. Об этом сообщило издание The Voice Mag.

Энн Хэтэуэй, сыгравшая одну из главных ролей в романтической комедии «Мысль о тебе» вместе с Николасом Голицыным, оказалась глубоко тронута встречей с поклонниками. Мероприятие прошло в театре Paramount в Остине, штат Техас. Фильм рассказывает о любовных перипетиях 40-летней одинокой матери Софии и 24-летнего обаятельного музыканта.

После показа фильма актриса активно обсуждала тему зрелой любви в кино с фанатами. От эмоций Хэтэуэй еле сдерживала слезы.

«Я не могу говорить», - призналась она.

Актриса отметила, что эти съемки стали важным этапом в ее карьере.

Хэтэуэй получила главную роль в комедии Ребекки Миллер «Она пришла ко мне». В центре сюжета - композитор в творческом кризисе, который после неудачного романа снова обретает жажду жизни.

Фанаты Кино Фильмы Премьеры Актеры
18 марта 2024, 13:32
Бузова закатила истерику, не получив премию «Виктория»
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Ольга Бузова расстроилась, не получив ни одной награды на премии «Виктория». Из-за этого она проплакала всю ночь. О своем состоянии артистка написала в социальных сетях.

Российская национальная музыкальная премия «Виктория» состоялась 16 марта в Москве. Исполнительница популярной композиции «Мало половин» надеялась стать ее лауреаткой, но не получила ни одной награды.

На следующий день Бузова обратилась к подписчикам, чтобы выразить благодарность тем, кто поддерживал ее. Певица открыто рассказала о своем разочаровании исходом премии.

«Плакала всю ночь. Не получилось так, как я хотела вчера. Спасибо всем, кто верил», - поделилась певица.

Недавно Бузова попросила подписчиков выбрать дату ее свадьбы. Ольга отметила, что сердце больше не свободно. Личность поклонника звезды пока остается загадкой.

Ольга Бузова Награды Москва Шоу-бизнес
18 марта 2024, 13:31
«Моя оценка — кол». Агзамов выгнал из проекта челябинского кондитера
Freepik
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Шеф Ренат Агзамов раскритиковал торт кондитера из Челябинска Натальи Зыковой в шоу «Мастер Кондитер» на телеканале «Пятница». В результате женщина выбыла из проекта в конце восьмой серии.

«За „вау-эффект“ моя оценка - кол, и за тематику я ставлю кол. Это несъедобно, это некрасиво. Для меня здесь пройдена некая грань, которую нельзя переходить, - заявил Агзамов.

Участникам шоу предстояло приготовить торт в хоррор-стиле. Зыковой нужно было создать десерт по рецепту торта «Черный лес», соблюдая мотив русской сказки. Однако она не справилась с поставленной задачей.

Кондитер из Челябинска поблагодарила команду проекта за полученные эмоции и проведенное время. Конкурсантка не расстроилась из-за своего ухода. Женщина также заверила, что у нее все хорошо.

Ранее шеф-повар Ренат Агзамов назвал Петербург гастрономической столицей России. В городе на Неве, отметил он, стало значительно больше кондитерских магазинов и заведений.

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