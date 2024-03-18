«Она хороший человек». Лепс порадовался возвращению Лолиты на сцену

В конце 2023 года после «голой вечеринки», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой, многие знаменитости, включая Лолиту, столкнулись с отменами выступлений. Однако в марте 2024 года появились намеки на возвращение Милявской к профессиональной деятельности. Недавно она впервые за 2,5 месяца вышла в свет.

Лепс отметил, что очень рад за коллегу, добавив, что, на его взгляд, критика в адрес Лолиты была несправедливой.

«Она взрослая певица, состоявшаяся, очень хороший человек», - отметил он.

Недавно Милявская заявила, что не собирается ехать в Донбасс даже ради того, чтобы восстановить репутацию. По ее мнению, любовь не нужно доказывать поездками: если публика любит ее, то примет любой.

Певица Лолита Милявская является отличным человеком. Ее возвращение на сцену - отличное событие. Своими эмоциями по этому поводу певец Григорий Лепс поделился во время премии «Виктория», сообщил портал «Телепрограмма».