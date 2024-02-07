07 февраля 2024, 23:26

«Он улетел, но обещал вернуться»: с помощью Карлсона Путин заставил мир смеяться над США

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Американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского лидера Владимира Путина. Это событие покажет всему миру, что диалог между РФ и США не просто возможен, а уже идет. Что именно заставило публициста прилететь в Москву и какая выгода от этого будет у России разобрался обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Четвертое. Визит Карлсона в Москву и его встреча с Путиным говорит всему миру - ребята, посмотрите на Штаты, какие санкции, что они могут? Ничего. Нам это просто выгодно - тут без подводных камней. Политтехнологический ход команды Трампа заключается в том, что он показал всем: Байден - политический импотент.

В качестве эпилога используем фразу из советского мультфильма: «Сейчас я вас настигну - вот тогда и похохочем…» Такая она, сложная политика - простыми словами Ракитского.

В качестве эпилога используем фразу из советского мультфильма: «Сейчас я вас настигну - вот тогда и похохочем…» Такая она, сложная политика.

Четвертое. Визит Карлсона в Москву и его встреча с Путиным говорит всему миру - ребята, посмотрите на Штаты, какие санкции, что они могут? Ничего. Нам это просто выгодно - тут без подводных камней. Политтехнологический ход команды Трампа заключается в том, что он показал всем: Байден - политический импотент.

Второе. Этот визит трамповского журналиста показал всему миру, что диалог между русскими и американцами не просто возможен, а уже идет. Что, конечно, раздражает действующую власть США в лице демократа, нынешнего лидера Штатов Джо Байдена - отсюда следующий пункт.

Третье. Трамп посредством Карлсона сыграл в обход Байдена. Это привело к резким высказываниям и в адрес первого - суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы, и в адрес второго - Евросоюз может рассмотреть санкции против американского журналиста.

Далее - прямая речь.

Уже никакого секрета нет: самый популярный американский журналист в мире Такер Карлсон взял интервью у одного из самых известных политиков современности - президента России Владимира Путина. Пока все мы ждем публикации этого диалога, давайте поймем зачем Карлсон «прилетел», кому это было нужно и какая выгода для Кремля?

США Санкции Дональд Трамп Россия Владимир Путин Джо Байден Такер Карлсон
07 февраля 2024, 22:05
«Почта России» приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы
РИА «Новости»
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«Почта России» на два месяца приостановила отправку посылок в 24 европейские страны наземным способом. Об этом сообщили на сайте компании.

«„Почта России“ временно доставляет посылки в часть стран Европы только авиатранспортом», - сказано в сообщении организации.

В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, страны Прибалтики и ряд других направлений. Доставка авиацией идет в обычном режиме, сообщили в пресс-службе. Временные изменения объяснили бюрократическими сложностями при оформлении наземных перевозок по Европе.

В конце января «Почта России» опубликовала рейтинг нестандартных грузов. Самой тяжелой посылкой оказался груз в 500 тонн - из Москвы на Сахалин отправили две двери.

Авиация Европа Россия
07 февраля 2024, 20:28
Браки после генетических тестов предложили регистрировать в Башкирии
Unsplash
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Депутат госсобрания Башкирии Салават Харасов предложил обязать будущих молодоженов предоставлять в ЗАГС справку о генетической совместимости. Парламентарий озвучил идею «отдельных врачей», сообщило издание «РБК Уфа».

«Мы говорим о повышении рождаемости, есть же другая сторона, когда дети рождаются больными, связано с генетикой. И предложение было от отдельных врачей, просто я задумался, насколько это будет правильно и этично», - сказал депутат.

Министр труда Башкирии Ленара Иванова назвала инициативу фашизмом. По мнению экономиста Людмилы Ивановой-Швец, идея в целом неэтична и нереалистична. По ее словам, у людей нельзя отнять естественное право на рождение детей.

Зачастую еще во время беременности врачи ставят ребенку ошибочный диагноз, или, наоборот, не находят никаких патологий, которые проявляются после рождения, подчеркнула эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ранее призвал награждать врачей , которые смогли отговорить беременных женщин от аборта. Он добавил, что в стране необходимо повышать рождаемость.

Башкирия Врачи Депутаты Брак
07 февраля 2024, 20:15
Дефицит осадков предрекли Забайкалью в феврале и марте
Pxhere
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Февраль, март и апрель будут засушливыми в Забайкалье. Об этом сообщили в администрации Читы со ссылкой на специалистов управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

«Количество осадков в феврале и марте будет ниже климатической нормы. Небольшой снег пройдет лишь в отдельные дни второй и третьей мартовских декад», - предупредили жителей.

Лед на реках Ингода и Чита продержится примерно до конца марта, затем начнет таять. В апреле температура воздуха будет варьироваться в пределах 1… 2 градусов, в мае столбики термометров будут показывать 10… 11 градусов.

При этом месячное количество осадков в апреле тоже будет меньше нормы, а в марте - наоборот. Власти предупредили, что из-за этого в регионе ожидается преобладание второго и третьего классов пожарной опасности. Чита начнет планово готовиться к пожароопасному периоду.

Ранее москвичей предупредили, что из-за экстремально холодных арктических воздушных потоков в городе до конца недели будет аномально холодно. В ночь на 8 февраля температура опустится до отметок -15…-13 градусов. Днем столбики термометров покажут -10…-12 градусов.

Прогноз погоды Погода
07 февраля 2024, 20:12
Цены на яйца снизились на 2,58% с начала года
Unsplash
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Куриные яйца в России продолжают дешеветь. С начала года стоимость продукта упала на 2,58%, сообщили представители Росстата.

С 30 января по 5 февраля цены на яйца снизились на 0,73%. За отчетный период на 0,5% подешевело куриное мясо, на 0,4% - гречневая крупа, на 0,3% - пшено. С начала 2024 года рис и мука подорожали на 0,17% и 0,23% соответственно.

«Снизились цены: на консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, сахар-песок, сыры твердые, полутвердые и мягкие», - отметили в ведомстве.

В плодоовощной продукции зафиксировали сезонный рост. Капуста за неделю выросла в цене на 4,18%, морковь и свекла - на 1,64% и на 2,3%. Мясные продукты, в том числе свинина, баранина, сардельки, сосиски, колбасы, маргарин и сливочное масло подорожали на 0,2%.

Ранее Росстат включил помидоры, яйца и груши в список наиболее подорожавших товаров в 2023 году. Свою роль в росте цен сыграли высокий спрос и низкое предложение, а также повышение экспортной стоимости плодоовощной продукции.

Питание Россия Росстат Продукты

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