«Он отдыхает». Информацию о госпитализации Соломина опровергли

Карьера с 15 лет. Кадыров сделал сына-подростка ответственным за свою безопасность
Карьерный рост 15-летнего сына лидера Чечни Адама Кадырова начался с назначения на должность главы отдела обеспечения безопасности главы региона. В своих поздравлениях республиканские чиновники сравнили юношу с его отцом: Рамзан Кадыров начинал свой политический путь почти с такой же должности, когда ему было 18 лет.
Важный пост
Первым о начале карьеры Адама Кадырова сообщил в Telegram-канале
министр информации Чечни Ахмед Дудаев. Он поздравил молодого человека с назначением на «важную должность» в отделе безопасности главы республики, но при этом не раскрыл, какой именно пост получил сын главы региона.
По словам Дудаева, Кадыров-младший достоин своего назначения за свой характер и поступки.
«Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере!» - написал министр информации.
О том, какую должность получил Адам Кадыров, рассказал министр здравоохранения республики Адам Алханов. Он сообщил, что 15-летний подросток стал главой отдела обеспечения безопасности главы региона.
«В нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен: никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины», - написал Аханов в Telegram-канале
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Спикер парламента Чечни Магомед Даудов
напомнил, что действующий глава региона в начале своей карьеры «стал надежной опорой для своего отца», так и перед Адамом власти поставили выполнение «ответственной задачи.
Фактически чиновники подтвердили, что назначение сына главы Чечни на пост главы в силовом ведомстве связано в том числе с избиением обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля в следственном изоляторе Грозного. Этот случай вызвал широкий резонанс, но никакого осуждения он не получил. Отец подростка Рамзан Кадыров подчеркнул, что сын поступил правильно.
Сам глава региона назначение сына на новую должность пока не прокомментировал. На официальном сайте главы Чечни начальником отдела обеспечения безопасности указан Муса Хасханов.
Действующий федеральный закон разрешает россиянам, достигшим возраста 15 лет, заниматься «легкими формами трудовой деятельности» по договору. Но при этом количество рабочих часов юных сотрудников ограничено.Награждения Адама
Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров стал постоянным героем новостей после избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля. Спустя несколько дней после резонансной истории молодой человек получил звание Героя Чечни.
В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов вручил подростку вторую по значимости государственную награду республики - орден «Дуслык». Это стало своеобразным ответом на критику со стороны депутат Государственного совета Татарстана Азата Хамаева, который сначала выразил недовольство поступком Адама Кадырова, но после извинился за «эмоциональное высказывание».
Это не единственные награды Адама Кадырова. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил сыну чеченского лидера высшую государственную награду региона - орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».
В своем комментарии Темрезов отметил, что Кадыров-младший внес «вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей». Карьерные пути
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров начал свою карьеру в возрасте 18 лет с должности заместителя начальника охраны своего отца Ахмата Кадырова, который с 1994 по 1996 годы работал муфтием.
Спустя семь лет, после победы Ахмата Кадырова на выборах президента Чечни, его сын возглавил службу безопасности главы региона. На своем посту он отвечал за проведение специальных операций и за переговоры с незаконными вооруженными формированиями о переходе на сторону федеральных сил.
После гибели отца в результате покушения в мае 2004 года Рамзан Кадыров на три года перешел на пост председателя правительства Чечни, а после стал главой республики.
Адам Кадыров не первый родственник лидера главы региона, который получил важный пост. Но он стал первым, кто занял должность в столь юном возрасте. Ранее его сестра Айшат возглавляла пост министра культуры Чечни, откуда перешла в заместители правительства по социальному блоку. Ее супруг тоже стал вице-премьером и министром сельского хозяйства.
Племянник Рамзана Кадырова Хамзат в прошлом году стал его советником по силовому блоку. До этого момента он возглавлял Министерство имущественных и земельных отношений.
Глава Чечни пояснял, что его решения о назначении родственников на высокие посты связаны с высоким доверием, а также тем, что спрос с близких к нему людей намного выше.