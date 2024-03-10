«Он болел». Стала известна причина смерти главы АБР Лунтовского

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Белорусский блогер Меллстрой получил видео с приветом от нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В своем Telegram-канале стример предложил участникам выполнить шесть заданий, одно их которых — уговорить крупнейших мировых звезд передать ему привет.

«Вчера выплатил победительнице, благодаря которой мы все увидел видеопривет от Мбаппе. Ей пришло 300 тысяч долларов, она все подтвердила», - написал стример.

Еще один пользователь уговорил блогера Мистера Биста подписаться на аккаунт Меллстроя и выиграл 150 миллионов рублей.

Трэш-стример пообещал 30 миллионов рублей тому, кто сможет убедить записать видео с приветом таких футболистов, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд.

По неподтвержденной информации, форвард ФК «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским «Реалом» на пять лет. Футболист перейдет в команду летом.

Белорусский блогер Меллстрой получил видео с приветом от нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В своем Telegram-канале стример предложил участникам выполнить шесть заданий, одно их которых - уговорить крупнейших мировых звезд передать ему привет.