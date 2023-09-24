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Житель Омска в течение четырех лет пытался увеличить пенис с помощью уколов с вазелиновым маслом. Из-за введения инородного вещества в организме началось воспаление и отторжение, объяснили авторы статьи.

Мужчина обратился за помощью к урологу, в результате врачи успели спасти пациента - они дважды прооперировали его. Восстановление после первой операции заняло четыре месяца. Благодаря хирургическому вмешательству мужчина сможет иметь детей.

Ранее житель Самары, родившийся с признаками обоих полов, столкнулся с медицинскими проблемами - ему отказали в удалении матки из-за запрета в России трансгендерного перехода. Медики рекомендовали мужчине удалить женский половой орган, чтобы избежать раковой опухоли. Врач-онколог Евгений Черемушкин назвал вопрос смены пола людям с гермафродитизмом гуманитарным.