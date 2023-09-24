Омские врачи спасли мужчину, увеличившего пенис вазелиновым маслом — СМИ
Омские врачи успешно прооперировали мужчину после неудачной попытки увеличения полового органа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Житель Омска в течение четырех лет пытался увеличить пенис с помощью уколов с вазелиновым маслом. Из-за введения инородного вещества в организме началось воспаление и отторжение, объяснили авторы статьи.
Мужчина обратился за помощью к урологу, в результате врачи успели спасти пациента - они дважды прооперировали его. Восстановление после первой операции заняло четыре месяца. Благодаря хирургическому вмешательству мужчина сможет иметь детей.
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