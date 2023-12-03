Омичка отправила «ведьме» по почте шесть килограммов золота для «чистки ауры»

К женщине обратилась «потомственная колдунья», которая якобы обнаружила у нее порчу и негативную энергию в ауре. Незнакомка пообещала улучшить состояние, если жительница Омска передаст ей все свои золотые украшения. «Ведьма» объяснила, что золото - «негативный» металл, который якобы мешает очищению ауры.

Женщина с помощью почты отправила украшения на два миллиона рублей на указанный адрес в Щелково, после чего «целительница» увидела моментальное очищение кармы. Позже жительница Омска потребовала вернуть ей ювелирные изделия. Подмосковная «ведунья» согласилась отдать украшения в обмен на 430 тысяч рублей.

По информации издания, женщина действительно прислала золото назад, но только часть - один килограмм драгоценностей. После этого омичка обратилась в полицию.

Ранее в Нижнем Новгороде мошенники обманули 47-летнюю женщину , вынудив ее взять кредит на крупную сумму. Злоумышленники убедили местную жительницу перевести на их счет около четырех миллионов рублей.