08 января 2024, 10:48

Омбудсмен Титов объяснил, почему считает Запад «прошлым человечества»

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Россия уже никогда не повернется в сторону Запада, даже если он отменит свои санкции. Будущее лежит на Востоке, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью РИА «Новости».

Он посчитал Запад «прошлым человечества», тогда как его будущее - на Востоке, который еще называют Глобальным Югом. Именно там идет динамичное развитие и появляются новейшие технологии. Эти регионы интересует не только дружба с Россией, но и совершенствование торгово-экономических отношений, подчеркнул специалист.

Титов уже почти 10 лет руководит Российско-китайским Комитетом дружбы, мира и развития. По его словам, сейчас страны действительно «поворачиваются друг к другу лицом». Наблюдается активный поиск точек соприкосновения и возможностей для инвестиций. Речь идет об искреннем взаимном интересе, который не был продиктован какими-либо политическими директивами сверху. «Все это, скажем так, не обязаловка. Наше торгово-экономическое сотрудничество экономически выгодно обеим сторонам», - отметил Титов.

Запад
08 января 2024, 08:00
«Шизофренические мысли». Глава волгоградского МЧС пожелал «онкологии» семье автора жалобы на него
РИА «Новости»
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Глава МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал пожаловавшемуся на него человеку, чтобы вся его семья заболела раком. Видео опубликовало издание V1.

«Чтоб у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. <…> Когда люди шизофренические свои мысли пишут, они не понимают, что делают», - заявил Любавин.

Когда и при каких обстоятельствах прозвучало пожелание, непонятно. По ролику можно предположить, что Любавин находился на совещании.

Скандальное видео с проклятиями в редакцию прислали на условиях анонимности. Автор жалобы - кто-то из подчиненных главы волгоградского МЧС - посчитал, что Любавин якобы «получает преференции» и его «лоббировал банк», в котором работает его жена. По словам самого Николая Любавина, прокуратура проводила проверку по этому обращению.

Любавин является начальником управления МЧС по Волгоградской области с 2020 года. Ранее трудился в структурах главного управления министерства по Ставропольскому краю.

Банки МЧС РФ Видео Рак Онкология
08 января 2024, 05:15
Скандальную «голую» вечеринку Ивлеевой назвали в ГД «свальным грехом»
РИА «Новости»
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«Голая» вечеринка, устроенная блогером Анастасией Ивлеевой, — пример «свального греха», который россияне не захотели видеть. Об этом заявил в интервью «Комсомольской правде» депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Голая» вечеринка, устроенная блогером Анастасией Ивлеевой, - пример «свального греха», который россияне не захотели видеть. Об этом заявил в интервью «Комсомольской правде» депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий привел и другой пример. Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции каждый день находятся в окопах, стреляют из пушек, устают так, что у них «отваливаются руки, потому что заправили 100 снарядов». В это же время есть люди, веселящиеся на гламурных вечеринках.

«Тебе говорят в ответ: у нас же не всеобщая мобилизация, не война. Нужно жить, развиваться… Но я рад, что такой свальный грех, как у Ивлеевой, общество не хочет видеть», - подчеркнул Милонов.

Депутат при этом добавил, что не все гладко в России, отметив «хромающую духовность». Под этим он подразумевал разводы в российских семьях и наличие нудистских пляжей. С последними он предложил кардинально решить вопрос - закрыть такие объекты и ввести штрафы за появление в голом виде.

Ранее Первый канал вырезал номера Филиппа Киркорова из шоу «Рождество с Григорием Лепсом». Исполнитель был одним из гостей на вечеринке Ивлеевой.

Депутаты Россия Виталий Милонов Анастасия Ивлеева
08 января 2024, 03:36
«Мир мороза». Японку удивил вид новогодней Москвы
РИА «Новости»
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Японка Марина Сибаяма прошлась по украшенной к Новому году Москве в крайне морозную погоду. О своих впечатлениях женщина рассказала в своем YouTube-канале.

Сибаяма переехала в столицу России более 10 лет назад, в Москве она работает артисткой балета. В ролике японка особо отметила холодную погоду. По ее словам, на улице было «дико холодно».

«Этой зимой аномальная погода, вы уже заметили, что нет снега! Потому что в декабре было тепло, и вдруг пришел мороз. Это называется мир мороза!» - сказала Сибаяма.

Японка показала подписчикам, как выглядят праздничные Лубянская площадь, Центральный детский магазин, Театральная площадь и ЦУМ. Также она посетила рождественскую ярмарку на Красной площади и каток у ГУМа. Особенно сильно Сибаяме понравилась новогодняя елка возле Красной площади.

«В России летом <…> почти весь день светло. Зимой - наоборот, где-то в 16:00 уходит солнце, поэтому темно. Но благодаря этой иллюминации город становится ярким!» - резюмировала она.

Фотограф Кулева рассказала, где сделать лучшие фотографии новогодней Москвы. Одним из таких мест стал Парк Горького, который украсили белыми елями с игрушками.

Россия Погода Новый год Красная площадь Москва
07 января 2024, 23:02
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил находящихся на МКС российских космонавтов, сообщила пресс-служба Российской православной церкви. Священнослужитель связался с участниками миссии в формате телемоста.

Патриарх рассказал космонавтам, находящимся в тысячах километрах от дома, как Рождество отпраздновали жители России. Он подчеркнул, что участники полетов представляют пример для молодежи, способствуя духовному развитию страны.

«Конечно, космос становится ближе в том смысле, что накоплен уже очень большой опыт его освоения. Тем не менее, работа космонавтов - это героическая работа, и мы ее очень ценим», - подчеркнул патриарх Кирилл.

Кононенко согласился с ним и напомнил, что профессия космонавта совмещает в себе важные для подрастающего поколения качества: образование, здоровье и образ жизни.

Патриарх пожелал космонавтам укрепления душевных и телесных сил и успешного возвращения домой. Кононенко выразил уверенность, что Россия справится перед всеми стоящими перед ней испытаниями.

Ранее космонавтам удалось создать на борту МКС новогоднюю атмосферу в преддверии праздников.

МКС РПЦ Космонавты

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