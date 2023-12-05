05 декабря 2023, 16:01

Омбудсмен Москалькова попала в больницу

РИА «Новости»
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Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что попала в больницу. Слова омбудсмена привел «Московский комсомолец».

«Лежу под капельницей в больнице, предстоит небольшая операция», - сказала он.

Москалькова отметила, что надеется как можно скорее вернуться в строй. Причины ее госпитализации не уточняются.

Два дня назад уполномоченный по правам человека сообщала, что вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом согласовала график дополнительных посещений военнопленных.

По словам Москальковой, она должна была посетить российских военнослужащих на Украине, а Лубинец - пленных боевиков ВСУ на территории России.

Москалькова занимает должность омбудсмена с апреля 2016 года. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая перешла на место главы Центральной избирательной комиссии, уточнила газета «Известия».

Больницы Россия
05 декабря 2023, 17:15
Инициативу о штрафах для чиновников за оскорбление женщин поддержали в Госдуме
РИА «Новости»
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Депутат Государственной думы Нина Останина поддержала предложение  штрафовать чиновников за оскорбления женщин. Инициативу она оценила в беседе с «360».

«Судя по реакции, которую я вижу, вряд ли эту инициативу примут. Но сам факт того, что за честь и достоинство женщин, в том числе в органах власти, вступились те, кого мы называем чиновниками, говорит о победе здравого смысла. Вчера Валентина Матвиенко высказалась о необходимости защиты чести и достоинства женщин», - сказала парламентарий.

Останина отметила, что главным оценщиком деятельности чиновника или депутата является его избиратель.

«Не думаю, что позиция избирателей-женщин отражает позицию, которую высказывают отдельные деятели, превращая их в механизм по воспроизводству населения. Поэтому я понимаю, о чем этот закон, и поддерживаю его. Но шансов у него нет. Но сам факт, что он будет в общественной повестке дня, говорит о многом», - добавила она.

Ранее депутат Вячеслав Даванков сообщил, что фракция «Новые люди» внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит штрафовать чиновников на 100 тысяч рублей за идеи, оскорбляющие чувства женщин, сообщил сайт News.ru.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что Россия не пойдет по пути запрета абортов , писал RT.

Штрафы Госдума РФ Женщины Депутаты
05 декабря 2023, 17:06
Москвичам пообещали, что рекордно высокие сугробы в ближайшее время не растают
Сайт мэра и правительства Москвы
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До конца недели в столице снег таять не будет, а сугробы будут ежедневно ставить рекорды. Это связано с установлением в городе минусовой температуры и продолжением осадков. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня, по данным нашей главной станции Росгидромета на ВДНХ, высота снега составляет 37 сантиметров. На сегодня это рекорд, но и завтра это рекорд. Например, рекордная высота снега для 5 декабря - 30 см, для 6 декабря - 31 см, для 7 декабря - 26–27 и так далее», - сказал он.

Вильфанд добавил, что явных причин для таяния снега в ближайшее время нет. Например, для этого будет не достаточно солнечных лучей. Поэтому рекордно высокие сугробы продержатся в столице до воскресенья включительно.

Сегодня ночью температура в Москве упадет еще ниже, до -15…-17 градусов. Гололедица на дорогах сохранится, поэтому водителям и пешеходам следует быть особо аккуратными.

Прогноз погоды Роман Вильфанд Москва 2023 Погода в Москве
05 декабря 2023, 16:18
Москву начали готовить к новогодним каникулам
РИА «Новости»
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Для жителей и гостей столицы подготовили праздничные проекты к Новому году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Например, фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» ждет посетителей с 22 декабря по 8 января. На 15 исторических площадках все желающие смогут посмотреть праздничные представления, послушать лекции и принять участие в народных гуляниях и многое другое. Всего задумано более 400 событий.

Проект «Московское чаепитие» расскажет о традициях московской чайной культуры. Так, на Тверской площади с 4 декабря по 8 января выступят артисты, проведут мастер-классы и дегустации чая и угощений. Здесь также откроют новый туристско-информационный центр Москвы, где специалисты помогут составить маршрут по новогодней столице.

Кроме того, в туристическом сервисе RUSSPASS всегда можно найти интересные мероприятия и события на любой вкус. Все зимние проекты собраны в новом специальном каталоге, который постоянно обновляется.

Ранее стало известно, где россияне планируют провести новогоднюю ночь.

Праздники Новый год Сергей Собянин Москва 2023
05 декабря 2023, 15:14
Регионы России получат право запрещать продажу пива в «наливайках»
РИА «Новости»
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Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, который дает право регионам запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках». Об этом сообщило РИА «Новости».

Региональные власти смогут регулировать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, а также торговать сидром, пуаре, медовухой.

При принятии соответствующего регионального закона можно разрешить продажу слабоалкогольных напитках только в кафе и ресторанах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что сейчас у регионов нет рычагов борьбы с «наливайками», которые днем торгуют напитками, а вечером работают как кафе.

Известно, что законопроект запрещает использовать в названии алкогольной продукции информацию, которая вводит покупателя в заблуждение. В Госдуме полагают, что это предотвратит отравления суррогатной продукцией.

В России регулярно фиксируют случаи отравления алкоголем. Ранее в Москве женщина выпила пиво и впала в кому. Летом в разных регионах страны от отравления суррогатным сидром погибли несколько десятков человек.

Законы Госдума РФ

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