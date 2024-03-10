Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуться в Россию из Сирии 32 детям

«Десятого марта при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Заевфратье», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что омбудсмен встретила самолет ВКС России с 32 несовершеннолетними пассажирами на аэродроме Чкаловский. По словам Львовой-Беловой, к родственникам вернутся 12 девочек и 20 мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет. Детей отправят на медицинское обследование и социальную реабилитацию, после чего они встретятся с родными.

Ребят провожали работники аппарата детского омбудсмена и российские медики. Также помогли сотрудники посольства России в Дамаске, военные ВС РФ и Сирии.

Ранее Мария Львова-Белова сообщила, что группа из 11 украинских детей воссоединилась с семьями в посольстве Катара. Она поблагодарила катарское посольство за организацию процесса.