Олега Тинькова внесли в список иноагентов

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Также в реестр иностранных агентов внесли актера Никиту Кукушкина*, литературного критика Анну Наринскую*, философа Юлия Синеокую* и директора организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева*.

Генпрокуратура России ранее заинтересовалась деятельностью предпринимателя Олега Тинькова*, который сейчас живет за рубежом. Причиной стали его публикации. Также с жалобой на бизнесмена обратились активисты из религиозной группы «Братство Морозов - Златоуст».

В июле 2023 года власти Великобритании сняли санкции в отношении Тинькова*. На него перестали распространяться ограничения, предполагающие запрет на оказание трастовых услуг и заморозку активов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.