Олега Тинькова проверят на разжигание ненависти к России

Сотрудники надзорного органа выяснят причастность Тинькова к экстремистским высказываниям в социальных сетях. Его проверят на нарушение соответствующей статьи Уголовного кодекса. Уточняется, что бизнесмена заподозрили в разжигании ненависти к России.

Жалобу на него написали активисты из религиозной группы «Братство Морозов - Златоуст». По их мнению, в своей публикации Тиньков также возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей.

В июле 2023 года Великобритания сняла санкции в отношении предпринимателя. С тех пор на него не распространяются ограничения, предполагающие запрет на оказание трастовых услуг и заморозку активов. Тиньков прокомментировал это решение и заявил, что британские чиновники исправили свою ошибку.