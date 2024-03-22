Оксана Домнина призналась, что заново влюбилась в Костомарова
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров после проблем со здоровьем предстал в новом свете перед своей женой фигуристкой Оксаной Домниной. В интервью актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале спортсменка призналась, что заново влюбилась в мужа.
По словам Домниной, чемпионки мира по фигурному катанию 2009 года часто проявляет нетерпение, стремясь достичь всего немедленно, и именно в эти моменты она приходит ему на помощь, дает свою поддержку.
«Какие-то его новые качества меня восхитили», - отметила Домнина.
В 2023 году Костомаров пережил серьезные испытания, попав в больницу с пневмонией, что в итоге привело к развитию сепсиса и ампутации стоп и кистей. Сейчас он продолжает вести активный образ жизни.