Окружать любовью и заботой. Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

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Российский лидер отметил, что укреплению традиционных ценностей в стране уделяется большое внимание.

«Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности», - подчеркнул глава государства.

Путин также рассказал о деятельности Российского детского фонда. По его словам, организация успешно проводит различные благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения и творчества.

К международному дню защиты детей в России подготовили больше 3,5 тысячи мероприятий. В разных уголках страны пройдут различные мастер-классы, выставки, игры, кинопоказы и концерты.