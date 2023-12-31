Окончательный разгром неофашизма. Медведев раскрыл главную задачу на 2024 год

Речь идет об окончательном разгроме неофашизма, который пытаются возродить противники страны вопреки великой победе предков. Политик также поблагодарил участников специальной операции, которые стоят на защите Родины. Сердца и мысли россиян сегодня с теми, кто находится с боевыми товарищами в зоне боевых действий.

«С теми, кто плечом к плечу стоит в одном окопе, с кем идут в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации», - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что уходящий 2023 год потребовал от россиян уверенности и силы, особой стойкости, сплоченности и настоящего патриотизма.

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении назвал Россию одной большой семьей, которая станет только крепче. Жителей страны объединяет общая судьба и понимание значимости ее масштабных целей.