Около восьми тысяч россиян пожаловались на сбои в Telegram
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России. По данным сервиса «Сбой.рф», число жалоб за последние сутки превысило восемь тысяч.
С проблемами в работе мессенджера столкнулись жители Новосибирской области, Хабаровского края, Москвы, Петербурга, Якутии, Иркутской области, Приморского края и других регионов.
«Больше семи часов нет доступа к Telegram», - писал пользователь из Новосибирска.
Со сбоями также столкнулись пользователи WhatsApp и Viber. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Новосибирской области и Хабаровском крае. О проблемах с WhatsApp сообщили около девяти тысяч человек, передал «Сбой.рф». На некорректную работу Viber пожаловались почти две тысячи пользователей.
Ранее россияне п ожаловались на сбои в работе Youtubе. Чаще других с проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода.
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России. По данным сервиса «Сбой.рф» , число жалоб за последние сутки превысило восемь тысяч.