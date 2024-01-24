Около восьми тысяч россиян пожаловались на сбои в Telegram

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С проблемами в работе мессенджера столкнулись жители Новосибирской области, Хабаровского края, Москвы, Петербурга, Якутии, Иркутской области, Приморского края и других регионов.

«Больше семи часов нет доступа к Telegram», - писал пользователь из Новосибирска.

Со сбоями также столкнулись пользователи WhatsApp и Viber. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Новосибирской области и Хабаровском крае. О проблемах с WhatsApp сообщили около девяти тысяч человек, передал «Сбой.рф». На некорректную работу Viber пожаловались почти две тысячи пользователей.

Ранее россияне п ожаловались на сбои в работе Youtubе. Чаще других с проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода.

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России. По данным сервиса «Сбой.рф» , число жалоб за последние сутки превысило восемь тысяч.