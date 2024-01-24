Около тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России

«До тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России из более чем ста стран мира», - сказала Памфилова.

Председатель Центральной избирательной комиссии напомнила, что Россия имеет право направлять приглашения независимым наблюдателям с международным статусом. ЦИК РФ направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран, передавало РИА «Новости».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Нынешний российский лидер Владимир Путин зарегистрировался кандидатом как самовыдвиженец. От ЛДПР в выборах примет участие Леонид Слуцкий , а от КПРФ - Николай Харитонов. Всего в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов , восемь из которых выдвинулись от политических партий.

Ранее ЦИК сообщил, что общая сумма поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты средств составляет 526,8 миллиона рублей, писал RT. Центральная избирательная комиссия в ближайшее время рассмотрит вопросы, связанные с видеонаблюдением.