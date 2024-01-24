24 января 2024, 12:07

Около тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России

РИА «Новости»
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На выборах президента России в 2024 году будут присутствовать наблюдатели из 13-14 международных организаций. Такое заявление сделала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Присутствовать будут не менее 500 человек, сообщило РИА «Новости».

«До тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России из более чем ста стран мира», - сказала Памфилова.

Председатель Центральной избирательной комиссии напомнила, что Россия имеет право направлять приглашения независимым наблюдателям с международным статусом. ЦИК РФ направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран, передавало РИА «Новости».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Нынешний российский лидер Владимир Путин зарегистрировался кандидатом как самовыдвиженец. От ЛДПР в выборах примет участие Леонид Слуцкий , а от КПРФ - Николай Харитонов. Всего в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов , восемь из которых выдвинулись от политических партий.

Ранее ЦИК сообщил, что общая сумма поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты средств составляет 526,8 миллиона рублей, писал RT. Центральная избирательная комиссия в ближайшее время рассмотрит вопросы, связанные с видеонаблюдением.

Элла Памфилова ЦИК РФ Россия Выборы президента — 2024
24 января 2024, 12:22
Коммунальщики начали ликвидировать последствия снегопада в Москве
РИА «Новости»
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Городские службы приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В комплексе предупредили, что температура воздуха будет колебаться в районе 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы. Кроме того, коммунальщики поспросили автомобилистов оставаться бдительными и соблюдать скоростной режим и дистанцию от едущих впереди машин.

Оттепель продлится в Москве до четверга. А в пятницу произойдет смена барических образований и воздух охладится до -5 градусов.


«Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств», - уточнили коммунальщики.

Кроме того, в течение дня пройдет очистка от снега и наледи крыш, а также выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места работ огородят специальными лентами.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
24 января 2024, 11:38
Петербурженка купила квартиру со схроном боеприпасов
Пресс-служба МВД
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В Санкт-Петербурге местная жительница купила квартиру, а спустя время нашла в ней целый схрон с боеприпасами. Об этом сообщило местное издание «Фонтанка».

Об опасной находке в своем шкафу женщина сообщила в правоохранительные органы.

Она купила квартиру в доме на Большой Монетной улице. При разборе вещей, которые остались от предыдущего владельца, местная жительница нашла пакет с боеприпасами. В нем лежали 21 патрон к винтовке «Мосина», 10 охотничьих патронов и еще три неустановленных. Там же находилась боевая граната РГД-5. Силовики забрали пакет и отправили его содержимое на экспертизу.

По предварительным данным, хозяином боеприпасов может быть 74-летний мужчина. Он жил в купленной квартире до мая 2022 года, уточнила «Газета.ру».

В прошлом году в диване у жителя хакасского села Черное Озеро нашли схрон с оружием. Он рассказал силовикам, что обнаружил боеприпасы в подвале дома умершего родственника, поэтому решил оставить находку на память.

Санкт-Петербург Оружие
24 января 2024, 11:00
Милонов предложил учредить «премию Летова» для молодых рок-музыкантов
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Депутат Виталий Милонов предложил учредить государственную премию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов. Запрос он направил министру культуры Ольге Любимовой, написало РИА «Новости».

Депутат попросил Любимову рассмотреть возможность учредить премию или конкурс для рокеров, а также «авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций».

«Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его „либеральных коллег“ по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию», - указал Милонов.

Милонов подчеркнул, что Летов отказывался принимать «западные» ценности в отличие от многих других музыкантов. Певец ассоциируется у публики с искренней любовью к Родине, отметил он. Как считает депутат, поддержка в виде «премии Летова» поможет молодым исполнителям с правильными культурными ориентирами завоевать любовь публики и популярность.

Егор Летов - лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Летова называют музыкальной легендой и ключевой фигурой музыкального андеграунда. Критик Сергей Гурьев даже ввел в культурологический обиход термин «егороцентризм».

Летов был один из самых влиятельных представителей панк-движения в России. Популярность «Гражданской обороны» достигла своего пика в первой половине 1990-х годов, тогда песни этой группы напевал чуть ли не каждый. Летов ушел из жизни более 15 лет назад, с тех пор его культовый статус стал разрастаться: о музыканте начали писать книги, снимать фильмы.

Книги Депутаты Фильмы Россия Музыка конкурсы
24 января 2024, 10:01
Около восьми тысяч россиян пожаловались на сбои в Telegram
Unsplash
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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России. По данным сервиса «Сбой.рф», число жалоб за последние сутки превысило восемь тысяч.

С проблемами в работе мессенджера столкнулись жители Новосибирской области, Хабаровского края, Москвы, Петербурга, Якутии, Иркутской области, Приморского края и других регионов.

«Больше семи часов нет доступа к Telegram», - писал пользователь из Новосибирска.

Со сбоями также столкнулись пользователи WhatsApp и Viber. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Новосибирской области и Хабаровском крае. О проблемах с WhatsApp сообщили около девяти тысяч человек, передал «Сбой.рф». На некорректную работу Viber пожаловались почти две тысячи пользователей.

Ранее россияне п ожаловались на сбои в работе Youtubе. Чаще других с проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода.

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России. По данным сервиса «Сбой.рф» , число жалоб за последние сутки превысило восемь тысяч.

Мессенджеры WhatsApp Telegram Россия Москва

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