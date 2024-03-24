Около сотни журналистов собрались у суда в ожидании террористов из Crocus City Hall

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Предположительно, 24 марта в Басманном суде должен состоятся процесс по избранию меры пресечения для стрелявших в посетителей Crocus City Hall. Однако точного времени начала суда никто не знает, поэтому десятки журналистов из разных СМИ ожидают террористов под дождем на улице.

Подготовку к судебному процессу над террористами из Crocus City Hall начали в воскресенье утром. Возле Басманного суда работают много сотрудников полиции.

Вокруг здания выставили серые заборы, эвакуатор увез с территории припаркованные машины. Помещения суда проверил кинолог со служебной собакой.