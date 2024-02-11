11 февраля 2024, 20:20

«Около миллиарда». Симоньян рассказала, сколько раз в мире посмотрели интервью Путина

РИА «Новости»
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Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрели около одного миллиарда раз на всех источниках, на всех языках мира. Такую цифру в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» озвучила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Главред сообщила, что попросила коллег посчитать количество просмотров на всех платформах, на которых интервью опубликовали, и на всех языках. Она признала, что это было непросто.

«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», - заявила Симоньян.

Карлсон не стал задавать Путину слишком острых вопросов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему. По его мнению, Путин ответил бы на слишком щекотливые вопросы «очень острыми отповедями», поэтому западной аудитории повезло , что журналист не стал обострять.

Журналистика Россия Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 19:04
Стала известна причина удаления законопроекта о мобилизации с сайта правовых актов
РИА «Новости»
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Проект закона о повышении предельного возраста службы для военных контрактников во время мобилизации удалили с сайта правовых актов, так как документ нуждается в доработке. Об этом Ura.ru сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров.

Депутат объяснил, что изначально законопроект разработали из-за контрактников, которые достигли предельного возраста и не хотят уходить с военной службы. Если документ одобрят, они смогут продолжить службу по контракту.

«Я думаю, что это [удаление документа] связано с работой с законопроектом. <…> Он изымается, дорабатывается и потом опять будет предложен для обсуждения», - добавил парламентарий.

В целом Федоров назвал законопроект полезным.

Проект Минобороны, предполагавший установление единого предельного возраста пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников, обнародовали 8 февраля. Однако 11 февраля он пропал с сайта правовых актов.

Законы Военные Депутаты Армия
11 февраля 2024, 18:53
Краснодарский край выбился в лидеры по доходам гостиниц и отелей в России
Pxhere
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Гостиницы России в 2023 году заработали на 15% больше, чем в предыдущем. В лидерах оказались Краснодарский край, Москва и Петербург, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отели Краснодарского края заработали 163,5 миллиарда рублей. Заработок гостиниц в столице составил 121,4 миллиарда, в Санкт-Петербурге - 58,2 миллиарда рублей.

«Выручка отелей в целом по России выросла по сравнению с 2022 годом, но увеличились и затраты», - отметило издание.

Меньше всего заработали отели Ненецкого автономного округа, Тувы, Калмыкии, Чукотки и Ингушетии.

Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург вошли в топ популярных направлений у россиян в период новогодних праздников в 2024 году. Пользовались спросом туры в Карелию и Великий Устюг. Среди зарубежных курортов высокий спрос имели Египет, Таиланд, Куба, Шри-Ланка и ОАЭ.

Санкт-Петербург Рубль Отели Доходы Россия Москва
11 февраля 2024, 18:46
Сергей Лазарев пообещал оплатить диско-бабушке из Сыктывкара аренду квартиры
РИА «Новости»
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Певец Сергей Лазарев узнал о непростой судьбе пожилой уроженки Сыктывкара Лидии Витальевны, которая прославилась в соцсетях зажигательным танцем на его концерте. Артист в беседе с Telegram-каналом «Звездач» пообещал найти и оплатить ей новое съемное жилье.

«У нее очень сложная ситуация: ей негде особо жить, комнату снимает за шесть тысяч рублей, где нет никаких удобств, только кровать и стул, от нее отказались все родственники, она инвалид. Мы сейчас ищем ей квартиру, снимем, я это оплачу», - сказал певец.

Лазарев уточнил, что видео с танцующей бабушкой снял его звукорежиссер. По окончании выступления он показал ролик артисту. Кадры с диско-бабушкой на концерте посмотрели уже свыше 13 миллионов человек.

Ранее исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова захотели помочь Лидии Витальевне исполнить ее заветную мечту. Пенсионерка под бой новогодних курантов загадала желание: поехать в Москву и посетить там концерт какого-нибудь артиста.

Сергей Лазарев Недвижимость Москва
11 февраля 2024, 18:28
Россияне перестали «жить одним днем», повысив свою финансовую грамотность
Pxhere
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Россияне стали больше экономить и осознаннее относиться к заемным средствам. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков финансового портала «Выберу.ру».

Почти каждый пятый респондент - 19% - начал сокращать повседневные расходы, чтобы положить деньги на депозит. Кредитками с беспроцентным периодом для текущих нужд пользуются 13% опрошенных.

Между тем 22% участников опроса живут от зарплаты до зарплаты и пользуются займами, а еще 17% не имеют накоплений, но не берут деньги у банков. Вообще не распределяют финансы и делают спонтанные покупки в долг 6% анкетированных.

«Люди более осознанно относятся к заемным средствам. Отход от принципа „живем одним днем“ и взвешенное принятие финансовых решений отражает рост финансовой грамотности среди россиян», - заявил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Он добавил, что стремление россиян к финансовой стабильности растет. Они интересуются вкладами и ищут выгодные денежные решения.

При этом ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин рассказал, что банковские вклады не смогут покрыть реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать. Он уточнил, что главное достоинство вкладов - надежность и возможность точно понять, какую сумму вы получите.

Исследования Долги Банки Опросы Зарплаты Деньги

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