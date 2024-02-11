«Около миллиарда». Симоньян рассказала, сколько раз в мире посмотрели интервью Путина

Главред сообщила, что попросила коллег посчитать количество просмотров на всех платформах, на которых интервью опубликовали, и на всех языках. Она признала, что это было непросто.

«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», - заявила Симоньян.

Карлсон не стал задавать Путину слишком острых вопросов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему. По его мнению, Путин ответил бы на слишком щекотливые вопросы «очень острыми отповедями», поэтому западной аудитории повезло , что журналист не стал обострять.