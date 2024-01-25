25 января 2024, 14:18

Около 800 литров медовухи сварили в МГУ ко Дню студента

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова сварили 800 литров медовухи ко Дню российского студенчества. Подробнее об этой традиции рассказали в Telegram-канале вуза.

«Восемьсот литров медовухи от ректора сварено для традиционного угощения студентов и гостей МГУ», - уточнили в пресс-службе.

В МГУ добавили, что традиция розлива медовухи в Татьянин день появилась, когда ректором МГУ стал Виктор Садовничий. В специальную амбарную тетрадь записали подробности рецепта, который держится в секрете. Однако известно, что в него входят бадьян, корица, гвоздика и таежные травы. Каждый год руководитель университета предлагает новые ингредиенты, а мед он закупает лично у пасечников.

Также студентов и преподавателей пригласили принять участие в тематической акции на стойке «Живое общение» в верхнем вестибюле эскалаторной галереи на Воробьевых горах. Пришедших ждут викторины и призы. О других мероприятиях в этот день ранее рассказали в пресс-службе Московского транспорта.

Студенты МГУ Москва
25 января 2024, 13:23
«Лишить всех званий». Депутат ГД рассказала про наказание за фейки о ВС РФ по новому законопроекту
РИА «Новости»
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России. Уточняется, что его заберут, если распространители ложной информации действовали из корыстных побуждений или по найму. Как закон коснется релокантов, обсудили депутат, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и Екатерина Малашенко в стриме «360».

Новый законопроект действительно предусматривает конфискацию имущества в качестве меры пресечения преступлений, касающихся нарушения безопасности России. Речь идет в том числе о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах страны. Однако документ предполагает и другое наказание.

«Тех самых иноагентов, релокантов, как их еще принято называть, возможно лишить всех почетных званий. В том числе - народные артисты. Вы помните, что достаточно много из недовольных своей жизнью в России, перемещенных за границу, сегодня являются именно заслуженными артистами, народными артистами», - отметила Бессараб.

Если они продолжают свою преступную деятельность, и она доказана, суд вправе лишить их соответствующего звания. Депутат отметила, что пока конкретные имена назвать нельзя.

«Я не могу сказать ни о каких именах сейчас, потому что это вопрос сугубо судебного порядка», - подчеркнула она.

Парламентарий объяснила, что невозможно предположить, кого лишат званий и наград, пока не состоялся судебный процесс.

Суд Законы Госдума РФ Преступления Депутаты Россия
25 января 2024, 13:06
«Пытались провезти в обычной сумке». Хозяева бросили кошку в аэропорту Жуковский
Телеканал «360»
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Пассажиры бросили котенка в аэропорту Жуковский из-за отсутствия необходимых провозных документов. Животное приютит сотрудник воздушной гавани, сообщил «360» представитель аэропорта. Он также раскрыл подробности случившегося.

Объективные претензии При первичном досмотре на входе в аэропорт животных можно проносить на руках, поэтому у сотрудников никаких вопросов к питомцам не возникает. Подразумевается, что у людей есть нужные документы на перевозку животных.

«Но в данном случае во время регистрации у сотрудников авиакомпании <…> возникли вопросы, потому что они увидели кошку и, соответственно, спросили, на основании каких документов осуществляется провоз. <…> Там не было необходимых провозных документов, на основании которых авиакомпания могла бы осуществить транспортировку кошки в пункт назначения, и не было переноски. Это является обязательным правилом. Кошку пытались провезти, условно говоря, в обычной сумке», - рассказал собеседник «360».

На этом основании пассажирам предъявили объективные претензии. Сотрудники авиакомпании действовали в четком соответствии с требованиями законодательства.

Постоянный член семьи Хозяева кота заявили, что им все равно нужно улететь, и оставили питомца в аэропорту.

«В настоящий момент уже принято решение, что животное будет принято в качестве постоянного члена семьи одного из сотрудников аэропорта. <…> Два сотрудника аэропорта выразили желание забрать кота. По итогам „конкурса“ определена кандидатура человека, который первый объявил о желании приютить котенка. Есть опыт в уходе за домашними животными», - отметил мужчина.

Он добавил, что животному еще предстоят «определенные приключения». Его нужно показать ветеринару и сделать необходимые прививки в связи с отсутствием ветпаспорта. Если владельцы кота вернутся в Россию и решат забрать питомца, это можно будет обсудить.

По итогам сложившейся ситуации второй человек, который хотел забрать питомца, решил взять себе домой кошку из местного приюта. Таким образом, сразу двое животных обрели дом, добавил собеседник «360».

Коты Животные Жуковский Авиакомпании
25 января 2024, 12:56
Гериатрический центр возведут на западе Москвы
Freepik
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В Москве на территории Рублево-Архангельского, рядом с деревней Захарково, возведут центр по комплексному уходу и поддержке пожилых людей. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Комплекс будет состоять из четырех зданий общей площадью 21 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

По словам заммэра, здание построят на участке примерно в 2,5 гектара, а на прилегающей территории обустроят парк на 6,7 гектара. Здесь появятся сад с прудом, площадки для танцев, шахмат и настольных игр, открытая сцена, летний кинотеатр и оранжерея.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что новый центр позволит обеспечить качественный уход за пожилыми людьми, а также даст городу новые рабочие места.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что продолжительность жизни москвичей почти достигла европейских показателей.

Андрей Бочкарев Москва
25 января 2024, 12:18
Московские школьники и студенты изучат документы известных ученых
Freepik
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В Москве в рамках проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» школьники и студенты изучат личные дела известных ученых. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«В третьем потоке проекта ребята изучат более 200 документов, принадлежавших деятелям естественных и математических наук», - уточнила она.

По ее словам, участники поработают с оригиналами личных дел известных ученых и узнают, как они жили и получали образование в их возрасте. Часть материалов впоследствии включат в реестр уникальных документов Москвы.

В этот раз школьники и студенты геолога поближе познакомятся с одним из основоположников отечественной бактериологии Георгием Габричевским, советским физиком-теоретиком Игорем Тамма, основателем научной школы физической оптики в СССР Сергеем Вавиловым и другими учеными. Примерно за месяц занятий они также изучат методику работы с архивными материалами и как хранят и реставрируют документы.

Ранее Главархив Москвы начал принимать на вечное хранение воспоминания горожан о праздниках.

Ученые Школьники Студенты Москва

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