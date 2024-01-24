24 января 2024, 23:46

«Около 80% рынка». ФАС назвала Wildberries и Ozon доминирующими на рынке

РИА «Новости»
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала маркетплейсы Wildberries и Ozon лидирующими интернет-магазинами на рынке. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский, его слова передало РИА «Новости».

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon - вместе они занимают около 80% рынка», - заявил он.

Ранее стало известно, что Wildberries запустил кнопку отмена заказа , чтобы защитить покупателей от случайных покупок. Функция появилась на сайте и в мобильном приложении, ее можно найти в разделе «Доставки» после оформления заказа. Покупку возможно отменить в течение часа. На первом этапе операцию разрешили только для покупателей, заказывающих товары по постоплате. В скором времени функцию сделают для всех пользователей.

ФАС России Россия Бизнес Маркетплейсы
24 января 2024, 19:16
«Я кричал от горя». Пса Арчи в Подмосковье забрала влюбленная пара
РИА «Новости»
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Тойтерьера Арчи, высаженного из электрички в Подмосковье, могла забрать молодая пара. Подробности «360» рассказал хозяин пса Сергей.

Арчи забежал в вагон электрички после того, как его хозяин вышел на станции. Собака была без ошейника и жетона с контактами владельца. Спустя время пес выбежал из поезда на станции в Чехове , хотя до этого поступала информация, что тойтерьера высадили из электрички после того, как его владелец поругался с другими пассажирами.

В результате хозяин Арчи оказался на станции Столбовая, а пес исчез. Позже оказалось, что собаку все же отвезли на станцию, где ее искал Сергей, но они не смогли встретиться. Сначала Арчи подобрали парень с девушкой.

«Я кричал, видимо, от горя, его (пса - прим. ред.) имя, на эмоциях. Мужчина сказал - на станции Чехов, где был Арчибальд, подошла электричка на Москву. Кто-то рассказал историю, что на Столбовой мужчина ищет собаку Арчи. Они его позвали по имени, он откликнулся, решили отвезти на Столбовую. Там его высадили, а меня уже не было…» - рассказал Сергей.

Пес бегал по платформе, искал хозяина и замерзал. Супружеская пара, ожидавшая электричку из Москвы, обратила на него внимание. Они подошли к Арчи, тот начал с ними контактировать. Но муж не разрешил жене взять собаку, рассказал Сергей.

«Стоял молодой человек, встречал свою девушку. Собаку парень взял на руки, когда приехала электричка. Девушка дала добро, и они ушли», - поделился хозяин пропавшего пса.

Супруги успокоились, что пес не замерзнет, и уехали в Чехов. Сейчас Сергей ищет молодого человека, который взял Арчи. На вид мужчине около 30 лет, у него есть небольшая борода. В день, когда он нашел пса, на нем была черная куртка с капюшоном.

Сергей ищет Арчи уже больше недели. На поиски тойтерьера собирали волонтеров и добровольцев. Ранее Сергей рассказывал, что с ним связывались неизвестные, которые сообщили, что якобы нашли собаку. Но спустя время владелец пса узнал, что с ним разговаривали мошенники , которые хотели нажиться на его горе.

Волонтеры Чехов Собаки Поезда Москва
24 января 2024, 18:31
Москвичи выберут новую экскурсию для Музея транспорта
Freepik
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На портале «Активный гражданин» появилось голосование, которое предлагает выбрать экскурсию для Музея транспорта Москвы в 2024 году. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

Участники могут проголосовать за один из трех вариантов или оставить решение за специалистами.

Так, москвичи могут выбрать экскурсию «Демодень в фондохранилище Музея транспорта Москвы», которая познакомит с историей городского транспорта и редкими экспонатами. Прогулка по Комсомольской площади позволит узнать об архитектуре, истории и особенностях внутреннего устройства и интерьеров Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, а также посетить старинное депо, построенное в 1851 году. Жители столицы также могут отдать голос за тур по Большой кольцевой линии метро, на которой расскажут о ее возникновении и предложат прогуляться по деловому району Москва-Сити.

«В 2023 году сотрудники экскурсионного бюро Музея транспорта Москвы провели более 500 экскурсий. Участие в них приняли 10 тысяч горожан и гостей столицы», - добавил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее москвичам предложили выбрать лучшие катки, лыжни и горки. Отдать свой голос можно за пять из 12 площадок.

Экскурсии Музеи Максим Ликсутов Москва
24 января 2024, 18:14
«Сотрудникам МВД неприятно». Отказаться от термина «лежачий полицейский» предложили в Госдуме
Unsplash
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Жаргонное выражение «лежачий полицейский» оскорбляет людей, поэтому употребление этого термина следует ограничить. Об этом в беседе с «360» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он рассказал, что уже обратился в Роскомнадзор с предложением выпустить рекомендации о недопустимости использования этого выражения в средствах массовой информации.

«Надо понять, что в первую очередь это инициатива [нужна] для того, чтобы не унижать людей тяжелой профессии. Что такое в целом лежачий полицейский? Я не понимаю», - отметил парламентарий.

Хамзаева добавил, что разговаривал с сотрудниками МВД и выяснил, что они негативно относятся к упомянутому выражению, потому что оно звучит унизительно.

«У меня есть друзья, коллеги, которые работают в системе МВД. Им неприятно», - подчеркнул депутат.

Он посетовал на то, что жаргонное выражение получило широкое распространение. По его мнению, с этим необходимо бороться. В качестве альтернативы парламентарий предложил использовать термин «искусственная неровность».

«Придумывают айтишники в навигаторах: „Через 10 метров лежачий полицейский“. Это все равно что „лежачий врач“, „лежачий учитель“. Неуважительно это все», - заключил Султан Хамзаев.

Депутаты Водители Полиция
24 января 2024, 17:12
Жена тренера сборной России Карпина решила уехать в Эстонию с детьми без него
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Жена главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья решила летом переехать в Эстонию с дочерями, без мужа. Она рассказала об этом в Instagram*.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.

Карпины - уроженцы Нарвы. Дарья Карпина отметила, что семья всегда жила в Эстонии, но переехала в Ростов временно из-за работы ее супруга.

«Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. <…> Переезжаю я и девочки», - информировала жена тренера.

Она добавила, что семья переберется в Таллин. Там детям будет проще выучить язык, чем в Нарве, считает Дарья. Никаких комментариев по поводу того, что они едут без отца семейства, Карпина не дала.

Супруги в браке с 2017 года. За год до свадьбы тренер опровергал распространившиеся слухи о ней.

У пары две дочери.

Дети Футбол Россия Эстония

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