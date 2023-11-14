Российский лидер отметил, что в 2023 году около семи миллионов человек улучшили жилищные условия - это 3,2 миллиона семей. Также удалось расселить почти два миллиона квадратных метров аварийного жилья, добавил президент.

«Это текущее на сегодня. До конца года мы опять рекордные показатели дадим», - пообещал Файзуллин.

Президент и министр также обсудили многоквартирное жилье и ИЖС, программу капитального ремонта и модернизацию коммунальной инфраструктуры. На повестке дня также встали вопросы благоустройства территорий и восстановления объектов в новых регионах страны.

В октябре в Москве началось переселение жильцов 15 домов по программе реновации. Люди получат квартиры в современных новостройках.