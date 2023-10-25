Около 65% выявленных с начала года самостроев демонтировали на западе Москвы
За девять месяцев 2023 года инспекторы управления контроля по Западному административному округу Москвы выявили 557 нарушений при эксплуатации недвижимости. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
В большинстве случаев несоблюдение закона выявили в сфере землевладения: в частности, присвоение участков без заключения земельно-правовых отношений или для целей, отличных от условий договора аренды. Кроме того, нередко территории захламляют отходами и мусором.
Так, на западе столицы москвичи самовольно возвели 706 объектов. Начальник госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что с января по сентябрь 2023 года в ЗАО демонтировали 463 незаконных строения площадью свыше 32 тысяч квадратных метров. По его словам, это составляет приблизительно 65% от числа выявленного с начала года самостроя.
«Работа по обнаружению и ликвидации самовольно возведенных объектов продолжается», - подчеркнул он.
Глава ведомства отметил, что помощь в обнаружении таких незаконных владений оказывают и жители столицы. Многие рассказывают о возможных нарушениях через чат-боты «Свободный доступ» и «Самострой.net». Таким образом за девять месяцев получили приблизительно 100 обращений, каждое из них зафиксировали инспекторы ведомства.
Ранее свыше 300 самостроев снесли или привели в порядок в Подмосковье с начала года.