Около 65% выявленных с начала года самостроев демонтировали на западе Москвы

В большинстве случаев несоблюдение закона выявили в сфере землевладения: в частности, присвоение участков без заключения земельно-правовых отношений или для целей, отличных от условий договора аренды. Кроме того, нередко территории захламляют отходами и мусором.

Так, на западе столицы москвичи самовольно возвели 706 объектов. Начальник госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что с января по сентябрь 2023 года в ЗАО демонтировали 463 незаконных строения площадью свыше 32 тысяч квадратных метров. По его словам, это составляет приблизительно 65% от числа выявленного с начала года самостроя.

«Работа по обнаружению и ликвидации самовольно возведенных объектов продолжается», - подчеркнул он.

Глава ведомства отметил, что помощь в обнаружении таких незаконных владений оказывают и жители столицы. Многие рассказывают о возможных нарушениях через чат-боты «Свободный доступ» и «Самострой.net». Таким образом за девять месяцев получили приблизительно 100 обращений, каждое из них зафиксировали инспекторы ведомства.

Ранее свыше 300 самостроев снесли или привели в порядок в Подмосковье с начала года.