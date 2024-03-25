Около 5,5 тысячи билетов продали на концерт «Пикника» в Crocus City Hall

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«На мероприятие было продано около 5,5 тысячи билетов, зрителей - около четырех тысяч человек» - рассказал он агентству.

Выступление музыкантов не состоялось из-за теракта, который унес жизни как минимум 137 человек. В столичные больницы отправили свыше 70 пострадавших во время террористической атаки.

Концерт группы в Петербурге также оказался под вопросом. Из-за пожара коллектив лишился всех своих музыкальных инструментов. Сейчас новое оборудование срочно начали закупать.

Коллектив пообещал, что проведет вечер памяти, посвященный жертвам теракта в Crocus City Hall. Все собранные средства с концерта передадут родственникам погибших и тем, кто получил травмы.