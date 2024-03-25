25 марта 2024, 17:05

Около 5,5 тысячи билетов продали на концерт «Пикника» в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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На концерт группы «Пикник» 22 марта в Crocus City Hall, который не состоялся из-за теракта, продали примерно 5,5 тысячи билетов. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на источник.

«На мероприятие было продано около 5,5 тысячи билетов, зрителей - около четырех тысяч человек» - рассказал он агентству.

Выступление музыкантов не состоялось из-за теракта, который унес жизни как минимум 137 человек. В столичные больницы отправили свыше 70 пострадавших во время террористической атаки.

Концерт группы в Петербурге также оказался под вопросом. Из-за пожара коллектив лишился всех своих музыкальных инструментов. Сейчас новое оборудование срочно начали закупать.

Коллектив пообещал, что проведет вечер памяти, посвященный жертвам теракта в Crocus City Hall. Все собранные средства с концерта передадут родственникам погибших и тем, кто получил травмы.

Концерты Москва Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 16:41
Концерт группы «Пикник» в Петербурге оказался под вопросом
РИА «Новости»
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В результате теракта в Crocus City Hall группа «Пикник» лишилась всех  музыкальных инструментов. В связи с этим предстоящий концерт в Санкт-Петербурге 27 марта оказался под вопросом, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По информации телеканала, группа готовится к выступлению в оперативном режиме. Участники срочно закупают новое оборудование вместо сгоревшего. Симфонический оркестр также примет участие в концерте.

Официального подтверждения информации от представителей коллектива пока не поступало.

Во время теракт погибла помощница директора группы Екатерина Кушнер. Она находилась в фойе Crocus City Hall.

Теракт в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом «Пикника». Участники группы рассказали о том, что произошло в тот день в концертном зале. Они подчеркнули, что люди в сложившейся трагической ситуации помогали друг другу и никто не бежал сломя голову.

Санкт-Петербург Терроризм Концерты Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:15
Фейк: полицейские долго бездействовали во время ЧП в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В Сети получила распространение информация, что полицейские долго бездействовали во время ЧП в Crocus City Hall. Это сообщение оказалось недостоверным.

Фейк Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал пост, согласно которому на стоянке рядом с Crocus City Hall стоял фургон кинологической Службы МВД. По заявлению автора публикации, на кадрах видно, как якобы полицейский-кинолог со служебной собакой покидает место происшествия сразу после начала стрельбы.

Правда Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что запечатленный автомобиль принадлежит скорой медицинской помощи. Дежурство бригады врачей на массовых мероприятиях является обязательным.

Более того, человек в камуфляжной форме с собакой не имеет отношения к органам внутренних дел. После сообщения о стрельбе сотрудники полиции прибыли на место происшествия через пять минут.

Волк призвала представителей СМИ и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям правоохранительных органов.

Таким образом, информация о том, что полицейские долго бездействовали во время ЧП в «Крокус Сити Холле», недостоверна. МВД опровергло информацию и объяснило, что фургон принадлежал скорой помощи.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Стрельба Полиция Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:04
За 2 дня для семей жертв и пострадавших при теракте собрали более 360 млн рублей
РИА «Новости»
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Для семей пострадавших и погибших при теракте в Crocus City Hall удалось собрать более 360 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Заявление появилось на сайте организации.

«Всего за двое суток общими усилиями всей страны нам удалось собрать 367 847 147 рублей», - уточнил Савчук.

Эти средства направят на оказание долгосрочной помощи всем, кто пострадал при теракте 22 марта.

В РКК обратили внимание, что более 220 миллионов рублей перевели физические лица, и это, по оценке организации, беспрецедентный случай для последних лет. Более 140 миллионов поступило от юридических лиц, включая крупный бизнес и ИП.

Средства, которые собираются через «Сбер» на счет Российского Красного Креста, направят на адресную помощь и поддержку в долгосрочном периоде.

Савчук также обратил внимание, что сейчас идет формирование состава специальной комиссии. В нее войдут представители органов власти по соцблоку от Москвы и Подмосковья, общественные деятели, представители пострадавших, а также самого РКК.

Комиссия будет заниматься выработкой и координацией мер поддержки, порядком оказания помощи. Также она будет определять категории благополучателей и направления расходования средств.

Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 14:49
Медведев заявил о важности правосудия для причастных к теракту
РИА «Новости»
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Всех причастных к гибели людей при теракте в Crocus City Hall в Красногорске необходимо покарать. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Политик поблагодарил силовиков, которые оперативно задержали подозреваемых в нападении на зрителей в комплексе.

«Их поймали. Молодцы все, кто ловил», - заметил он.

Медведев подчеркнул, что фигуранты уголовного дела будут наказаны. Однако гораздо важнее, чтобы суровое наказание понесли все причастные - «кто сочувствовал, кто помогал».

Ранее замглавы Совбеза заявил, что за каждого погибшего в Crocus City Hall отомстят.

Дмитрий Медведев Стрельба в Crocus City Hall

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