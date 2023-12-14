Около 45 авиарейсов задержали и отменили в московских аэропортах

По данным сервиса, больше всего рейсов задержали в аэропорту Домодедово - 19. Еще три самолета отменили. В Шереметьево перенесли вылет девяти рейсов. Во Внуково 13 самолетов не вылетели вовремя, а один рейс отменили.

Причиной изменений в расписании могла стать нелетная погода. На этой неделе в столице облачно и снежно, на дорогах гололед. Действует экстренное предупреждение МЧС.

По прогнозам синоптиков, пятничный снегопад в столице станет самым сильным за 57 лет. Выпадет почти половина месячной нормы осадков. Эксперты рассказали «360», как пережить «зимнее комбо» - снег, ледяной дождь и гололед.