03 апреля 2024, 13:43

Около 4,5 млн семей улучшили жилищные условия в 2023 году

РИА «Новости»
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Около 4,5 миллиона семей улучшили свои жилищные условия в 2023 году. Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Свои условия проживания улучшили почти 4,5 миллиона семей», - заявил он.

Премьер-министр добавил, что в прошлом году в России построили более 110 миллиона «квадратов» жилья. Такой показатель стал историческим рекордом по многоквартирным и индивидуальным домам. Строительная отрасль страны показывает отличные результаты, подчеркнул Мишустин.

Объем промышленного производства в авиастроительной отрасли также увеличился практически на пятую часть. Для снижения зависимости от иностранных поставщиков компании перешли на отечественные материалы и изделия. Кроме того, рост продемонстрировал машиностроительный комплекс.

Ранее Мишустин заявил, что Россия способна войти в топ-4 экономик мира. По итогам 2023 года валовой внутренний продукт страны возрос на 3,6%. Сейчас Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

Семья Россия Михаил Мишустин Экономика
03 апреля 2024, 13:47
Электроника ощутимо подорожала на российских маркетплейсах
Freepik
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Ввозимая из-за рубежа электроника значительно подорожала на российских маркетплейсах. Об этом сообщил Telegram-канал NN.

Авторы статьи объяснили это таможенной пошлиной - у товаров из-за рубежа появилась наценка. Размер пошлины варьируется в зависимости от стоимости товара. Например, за новый iPhone 15 придется доплатить 11 тысяч рублей, за MacBook Air - от 26 тысяч.

Ранее стало известно, что в преддверии ужесточения правил ввоза автомобилей из ЕАЭС в России значительно выросли продажи новых легковых машин. В первом квартале 2024 года в стране продали около 365 тысяч автомобилей - вдвое больше, чем в аналогичный период 2023-го. А с 1 апреля 2024 года ввоз автомобилей для физических лиц возможен только через таможню при условии уплаты всех ставок и налогов или через государства Таможенного союза - с платежами в счет утильсбора.

Таможня Пошлины Маркетплейсы
03 апреля 2024, 13:46
«Разделяю ваше желание возмездия». Мишустин одобрил реформу миграционной политики
РИА «Новости»
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Реформирование системы работы с мигрантами в России следует проводить с учетом мнения силовиков, которые отвечают за безопасность. Председатель правительства Михаил Мишустин на отчетном выступлении в Госдуме заявил, что поддержит инициативы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. С пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии», - сказал он.

Михаил Мишустин призвал депутатов разрабатывать и утверждать дополнительные инициативы в сфере миграции с учетом позиции правоохранительных органов. Именно им предстоит обеспечить безопасность в России, реализовать нововведения и ответить за их результат, объяснил премьер.

Законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции разработало МВД России. Правоохранители предложили вдвое сократить срок пребывания в стране, ввести цифровые профили мигрантов и разрешить депортацию без решения суда. Директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский заявил «360», что инициатива потребует уточнений.

Мигранты Полиция Правительство РФ Михаил Мишустин
03 апреля 2024, 13:00
«Информационная манипуляция». Действительно ли США предупреждали Россию о теракте и зачем
РИА «Новости»
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США за две недели до кровавого теракта в Подмосковье якобы предупреждали, что преступники атакуют именно «Крокус». Однако после жестокой расправы над людьми американские власти отказались помогать России. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в интервью «360» рассказал, почему Соединенные Штаты вообще сообщили о готовящемся преступлении и насколько информация могла быть точной.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что предоставленная США информация не позволила вычислить всех, кто мог участвовать в теракте. Он подчеркнул, что данные были слишком общими.

«До недавних событий существовал и достаточно успешно действовал негласный международный антитеррористический пакт между спецслужбами. Он, если очень упрощать, состоял из трех правил. Первое - мы не используем террористов как инструменты в борьбе друг против друга; второе - мы не провоцируем теракты, как бы оставаясь со стороны; третье - если что-то известно о терактах, мы обязательно предупреждаем», - объяснил политолог.

Благодаря пакту, отметил аналитик, в 2017 году удалось предотвратить серьезный теракт в петербургском метро. Тогда данные о возможном нападении как раз передали Соединенные Штаты.

«Сейчас встает вопрос о том, существует этот пакт или он нарушен фундаментально, или, не дай Бог, разрушен. В этой связи идут дискуссии вокруг трагического события, связанного с „Крокус Сити Холлом“. Было ли предупреждение, когда оно было и насколько детальным, искренним?» - задался вопросом Станкевич.

Официальные данные гласят, что предупреждение действительно было, но оно носило общий характер и не позволяло осуществить эффективные контртеррористические действия.

США Преступления Россия Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 12:53
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлят до 2030 года
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлят до 2030 года по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Такая мера поможет привлечь специалистов в села и на отдаленные территории, благодаря чему лечение станет доступнее. Премьер-министр поблагодарил медиков за самоотверженную работу.

«От всей души желаю им самим, их детям, родным и близким того, за что они борются для своих пациентов, - крепчайшего здоровья. Большое им всем спасибо», - сказал Мишустин.

В феврале Путин утвердил перечень поручений по итогам своей декабрьской пресс-конференции. Глава государства поручил обеспечить переехавшим в новые регионы медикам выплаты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Врачи Владимир Путин Правительство РФ Михаил Мишустин

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