Около 4,5 млн семей улучшили жилищные условия в 2023 году

«Свои условия проживания улучшили почти 4,5 миллиона семей», - заявил он.

Премьер-министр добавил, что в прошлом году в России построили более 110 миллиона «квадратов» жилья. Такой показатель стал историческим рекордом по многоквартирным и индивидуальным домам. Строительная отрасль страны показывает отличные результаты, подчеркнул Мишустин.

Объем промышленного производства в авиастроительной отрасли также увеличился практически на пятую часть. Для снижения зависимости от иностранных поставщиков компании перешли на отечественные материалы и изделия. Кроме того, рост продемонстрировал машиностроительный комплекс.

Ранее Мишустин заявил, что Россия способна войти в топ-4 экономик мира. По итогам 2023 года валовой внутренний продукт страны возрос на 3,6%. Сейчас Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.