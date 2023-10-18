Около 340 тысяч человек подали заявку на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

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«У нас на сегодняшний день уже 340 тысяч человек. Раньше у нас считалось, что самый массовый конкурс президентской платформы „Россия - страна возможностей“ - это „Лидеры России“. Мы там доходили до 220 тысяч человек, подававших заявку», - сказал он.

По его словам, период подачи заявок продлится до 4 ноября. Победители состязания получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения условий жилья и путешествий по российским регионам. Кроме того, участие в конкурсе даст возможность прославиться семье на всю страну.

По словам генерального директора платформы «Россия - страна возможностей» Алексея Комиссарова, возрастной предел для потенциальных участников понизили. За победу смогут побороться дети от пяти лет. Также откроют новые задания. Команда организаторов конкурса приложит все усилия, чтобы каждый член семьи нашел для себя что-то интересное.

В июле этого года в Москве прошел финал третьего сезона проекта «ТопБлог» президентской платформы «Россия - страна возможностей». В категории «Начинающие» победили жительницы Московской области Татьяна Золотарева и Анастасия Коваленко.

Уже 340 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передал ТАСС.