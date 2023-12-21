Около 30 снятых с поезда детей в Саратове пожаловались на температуру

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Около 30 из 125 снятых с поезда Тюмень - Адлер в Саратовской области детей пожаловались на температуру. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Порядка 30 ребят пожаловались врачам на температуру, сейчас их осматривают специалисты Роспотребнадзора и саратовской инфекционной больницы. Оказываем всю необходимую помощь», - написал он.

Бусаргин отметил, что вместе с детьми находятся сопровождающие их взрослые.

«Это была организованная группа с другого региона. Родители могут обратиться по телефону горячей линии 8 (8452) 67-07-02», - добавил глава региона.

Ранее стало известно, что в больницу в Саратове отправили 125 детей , которых сняли с поезда Тюмень - Адлер. Ребята отдыхали большой группой в лагере, а на обратном пути у них в поезде поднялась температура. Власти Саратовской области держат ситуацию под контролем, Роспотребнадзор развернул мобильную лабораторию.