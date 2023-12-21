21 декабря 2023, 08:25

Около 30 снятых с поезда детей в Саратове пожаловались на температуру

РИА «Новости»
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Около 30 из 125 снятых с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области детей пожаловались на температуру. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Около 30 из 125 снятых с поезда Тюмень - Адлер в Саратовской области детей пожаловались на температуру. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Порядка 30 ребят пожаловались врачам на температуру, сейчас их осматривают специалисты Роспотребнадзора и саратовской инфекционной больницы. Оказываем всю необходимую помощь», - написал он.

Бусаргин отметил, что вместе с детьми находятся сопровождающие их взрослые.

«Это была организованная группа с другого региона. Родители могут обратиться по телефону горячей линии 8 (8452) 67-07-02», - добавил глава региона.

Ранее стало известно, что в больницу в Саратове отправили 125 детей , которых сняли с поезда Тюмень - Адлер. Ребята отдыхали большой группой в лагере, а на обратном пути у них в поезде поднялась температура. Власти Саратовской области держат ситуацию под контролем, Роспотребнадзор развернул мобильную лабораторию.

Саратов Дети Врачи
21 декабря 2023, 08:56
Екатерина Дунцова выдвинулась на выборы президента России
РИА «Новости»
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Бывший депутат Ржевской городской думы Тверской области Екатерина Дунцова подала в Центральную избирательную комиссию прошение о регистрации инициативной группы избирателей. Она решила выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России, сообщило РИА «Новости».

«Все представленные кандидатом документы мы приняли, подтверждение о приеме документов подписано. Теперь в установленные законом сроки ЦИК будет эти документы изучать», - сказал агентству член комиссии Евгений Шевченко.

Екатерине Дунцовой 40 лет. Она известна как бывший депутат Ржевской гордумы, журналист и юрист. По информации агентства, самовыдвиженка связана с аффилированными бизнесменом Михаилом Ходорковским * проектами. Она объявила в соцсетях, что решила выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года. В течение пяти дней ЦИК рассмотрит заявление и, если инициативную группу зарегистрируют, она откроет избирательный счет и начнет сбор подписей.

Комиссия получила документы 16 кандидатов , в том числе действующего президента Владимира Путина. Выборы назначили на 17 марта. Голосование пройдет во всех регионах России , в том числе в Донбассе.

* Решением Минюста России включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы
21 декабря 2023, 08:51
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
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Влажные оттепели продолжаются в четверг, 21 декабря, в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием передней части очередного атлантического циклона», - подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, облачная спираль циклона перекроет небо плотной пеленой, поэтому в первой половине дня стоит ожидать снега, местами мокрого. Вдобавок возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев и образование гололедицы на проезжей части и пешеходных дорожках.

Столбики термометров будут варьироваться между значения от 0 до 2 градусов, а в Московской области - от -2 до 3 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и достигнет отметки 732 миллиметров ртутного столба - существенно ниже нормы.

Кроме того, Леус предупредил, что в пятницу начнется небольшой снег, местами мокрый. А температура воздуха составит -1… 1 градусов.

Ранее «желтый» уровень опасности из‑за гололедицы продлили в Москве. Предупреждение будет актуально до 13:00 воскресенья, 24 декабря.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
21 декабря 2023, 06:07
Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2024 году
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Изменения в жилищном законодательстве, затрагивающие собственников недвижимости, вступят в силу с 1 января 2024 года. Речь идет об увеличении штрафов за различные нарушения. Об этом в беседе с «Праймом» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам юриста, увеличится размер штрафов за нарушения, касающиеся обеспечения безопасности газового оборудования. Так, недопуск в квартиру специалистов газовой службы обойдется гражданину от пяти до 10 тысяч рублей.

«Кроме того, с 2024 года увеличены штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире. Ранее собственник мог отделаться предупреждением или штрафом от двух до трех тысяч рублей. С января штраф составит от пяти до 15 тысяч рублей», - подчеркнул Виноградов.

Москвичи, которые не узаконили перепланировку в квартире, заплатят от двух до 2,5 тысячи рублей. Юридическим лицам это нарушение обойдется от 40 до 50 тысяч рублей.

Виноградов также напомнил, что с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов с поставщиков электроэнергии и сетевых организаций, которые не установили умные счетчики. Если продления не будет, то штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, а для организаций - до 100 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла законопроект , согласно которому за невнесение данных в ФГИС УТКО для регоператоров и муниципалитетов будут предусмотрены штрафы до 150 тысяч рублей.

Штрафы Законы Недвижимость
21 декабря 2023, 03:33
Новым гражданам России вместе с паспортами выдали повестки
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге процедуру получения российского гражданства совместили с постановкой новых граждан на воинский учет. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По сообщению ведомства, российское гражданство получили 11 мужчин, приехавших из стран ближнего зарубежья. На торжественной церемонии новые граждане РФ принесли присягу, поклялись соблюдать российскую Конституцию и законодательство, права и свободы граждан, уважать культуру, историю и традиции. Кроме того, мужчины пообещали защищать свободу и независимость России.

«На этой ноте присутствующие на церемонии представители военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при участии руководства военного следственного отдела СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону вручили присягнувшим гражданам повестки о постановке на воинский учет», - рассказали в МВД.

Ранее суд в Челябинске лишил российского гражданства двух бывших мигрантов за уклонение от армии. Новоявленные россияне в 21 и 24 лет после получения российских паспортов были обязаны в течение двух недель встать на воинский учет, но не сделали этого.

Санкт-Петербург Паспорта Ленинградская область Мигранты Военные Россия

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