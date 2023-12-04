Около 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

«В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 13 миллиметров осадков, или 25% от месячной нормы осадков. Другие столичные метеостанции зафиксировали: Тушино - 13 миллиметров, Балчуг - 15 миллиметров, МГУ - 16 миллиметров», - написал он.

Тишковец добавил, что высота снежных сугробов достигла небывалых показателей. К тому же она увеличилась вдвое к утру сегодняшнего дня. Например, вчера на ВДНХ было 19 сантиметров снега, а сегодня - уже 30. Это в четыре раза выше нормы для начала декабря, что повторило рекорд 71-летней и 19-летней давности.

Сегодня в Москве синоптики спрогнозировали до -5… -7 градусов днем, а в области - -4… -9 градусов.

Порывы западного ветра достигнут трех-восьми метров в секунду. Давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба.