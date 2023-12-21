21 декабря 2023, 10:45

Около 200 крупных праздничных мероприятий пройдет в Москве в новогодние каникулы

Соцсети
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На новогодние праздники для москвичей приготовили около 200 крупных праздничных мероприятий. Об этом сообщил мэр столичц Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Новогодний вечер можно будет провести в 21 парке, среди которых - Парк Горького и парки «Сокольники», «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Фили» и другие. Кроме того, 30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00 в усадьбе Деда Мороза пройдут гуляния с концертами, шоу и хороводами.

Для любителей искусства на сценах театров покажут около 40 спектаклей, связанных с зимой, новогодними и рождественскими праздниками.

Для школьников на каникулах в Гостином Дворе подготовили 37 традиционных новогодних представлений, а в музеях будет проведут около 50 новогодних мероприятий, в том числе и «Пушкинская елка» в Государственном музее А. С. Пушкина.

«В библиотеках и культурных центрах состоится 660 новогодних мероприятий - спектакли, интерактивные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, творческие мастер-классы», - рассказал Собянин.

Ранее москвичам рассказали о фестивале «Путешествие в Рождество». За 10 лет он превратился в традиционный символ новогодних праздников.

Отдых Праздники Новый год Сергей Собянин Москва 2023
21 декабря 2023, 12:08
Белая медведица Симона из Московского зоопарка отметила День рождения
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Белая медведица Симона отметила 29-й День рождения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Московского зоопарка.

Симона появилась на свет в Ленинградском зоопарке 27 ноября 1994 года. Вскоре после рождения ее перевезли в Москву. Там она встретилась с самцом по имени Врангель, привезенным из дикой природы.

Первое потомство у пары появилось в 2000 году, у них родилась двойня. Затем новые детеныши появлялись каждые несколько лет. В 2011 году случилось уникальное событие - Симона родила тройню медвежат. Всего она дала жизнь 15 малышам, которые впоследствии разъехались по ведущим зоопаркам мира. Сегодня потомки Симоны живут в зоопарках Европы, Японии, Австралии и России.

В 2016 году медведицу перевезли в Центр воспроизводства редких видов животных около Волоколамска. Она поселилась в специальном просторном вольере.

Познакомиться с Симоной получится во время экскурсий в Центре воспроизводства.

Еще одно радостное событие произошло в Московском зоопарке накануне. Там малышка-панда сделала первые шаги.

Животные Зоопарки Москва 2023
21 декабря 2023, 11:45
Собянин рассказал о программе реновации в Новой Москве
Соцсети
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Реализацию программы реновации продолжают в ТиНАО. Кроме того, в округе активно развивают социальную инфраструктуру. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«По итогам 11 месяцев этого года Новомосковский округ наряду с ЮВАО и ВАО вошел в число территорий столицы, где горожане заключили больше всего договоров на жилье по реновации», - подчеркнул градоначальник.

Кроме того, детские сады построили на Скандинавском бульваре и Фитаревской улице в Коммунарке. Также они появятся на улице Эдварда Грига, в селе Остафьево и деревне Яковлевское.

Инвесторы также возведут в Филимонковском еще два детских сада и учебный корпус рядом с деревней Марьино. Взрослая поликлиника с клинико-диагностическим отделением и травматологическим пунктом также появится в Троицке.

Помимо этого, планируется возвести два новых спорткомплекса в поселении Мосрентген и в деревне Столбово. Также в Столбово откроют школу искусств, а в Рассказовке - новый культурно-досуговый центр.

Вдобавок, в поселении Сосенский в Новой Москве планируют построить детско-взрослую поликлинику на 520 посещений.

Благоустройство Строительство Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
21 декабря 2023, 11:32
«Людоеды-дикари». Ивлееву призвали отстранить от эфиров на полгода после «голой» вечеринки
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Блогер Настя Ивлеева организацией откровенной вечеринки в Москве продемонстрировала неприемлемое отношение к обществу в трудное для страны время. Об этом «360» заявил депутат Виталий Милонов.

«Это типичный кризис богемы, когда они начинают публично и цинично плевать в сторону общества, демонстрировать эксклюзивность. Если бы они что-то оригинальное делали, то бога ради. А тут публичный жест, который показывает, что все - ерунда, а они успешные и не должны следовать нормам в обществе», - сказал он.

Милонов раскритиковал образ Ивлеевой в платье с украшением за 23 миллиона рублей.

«Шокирующая безвкусица, люди просто публично смеются над всеми. Нацепить колье за 23 миллиона, это настолько унизительно, когда в стране такие серьезные задачи, когда мы живем совсем другим», - добавил парламентарий.

Депутат отметил, что золотые кольца в нос вставляли в основном дикари, которые занималась каннибализмом.

«Все эти приматы, которые там находились, абсолютно дикие людоеды-дикари. Очень плохо, что кто-то еще продолжает это считать какой-то элитой. Как на это реагировать людям в новых регионах? Мобилизованным… Это неэтично и нетактично. Хотя все эти позолоченные личинки не являются духовной элитой, а просто уличные торгаши, которые заработали кучу денег», - добавил политик.

По словам Милонова, Ивлееву следует на полгода отстранить от всех эфиров, чтобы она подумала над своим поведением.

«Самым лучшим для нее станет бан на полгодика от всех эфиров. Без них она свои миллионные трусы заложит в ломбард и займется нормальной деятельностью», - заключил он.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о прошедшей «голой» вечеринке в Москве , которую организовала Ивлеева. Ее посетили многие известные личности, в том числе Филипп Киркоров, Лолита, журналистка Ксения Собчак и другие.

Депутаты Блогеры Россия
21 декабря 2023, 11:30
Ивлеева устроила «голую» вечеринку в Москве
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Известный блогер Настя Ивлеева провела откровенную вечеринку в Москве. Об этом сообщил портал Woman.ru.

По информации источника, требования на вход коснулись в основном дресс-кода, гостям нужно было использовать минимальное количество одежды.

Мероприятие посетили музыканты Филипп Киркоров и Лолита , журналистка Ксения Собчак, а также рэпер Николай Васильев, который прибыл на мероприятие в одних кроссовках.

Кроме того, среди гостей заметили Диму Билана, Джигана, Алену Водонаеву, Глюкозу и других. Сама Ивлеева появилась перед публикой в откровенном полупрозрачном черном платье с бриллиантовой цепью-колье на бедрах и подвеской с изумрудом.

Позже блогер вышла на связь с поклонниками. В своем Telegram-канале она ответила всем, кто подверг критике ее мероприятие.

«Говорят, что это какая-то „бесовщина“, хотя люди просто пришли в красивых полуобнаженных нарядах… Пусть это никогда не проходит. Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Когда все друг друга будут любить и принимать, станет очень скучно. Мы же просто загнемся от посредственности», - заявила она.

В сентябре Ивлеева поразила поклонников прогулкой в откровенном наряде без бюстгальтера на Неделе моды в Париже. До этого она обсудила с поклонниками свою форму до и после похудения. Ивлеева признавалась, что ей удалось сбросить до 14 килограммов в течение весны благодаря диетам и занятию спортом.

Блогеры Москва 2023

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