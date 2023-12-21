Около 200 крупных праздничных мероприятий пройдет в Москве в новогодние каникулы

Новогодний вечер можно будет провести в 21 парке, среди которых - Парк Горького и парки «Сокольники», «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Фили» и другие. Кроме того, 30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00 в усадьбе Деда Мороза пройдут гуляния с концертами, шоу и хороводами.

Для любителей искусства на сценах театров покажут около 40 спектаклей, связанных с зимой, новогодними и рождественскими праздниками.

Для школьников на каникулах в Гостином Дворе подготовили 37 традиционных новогодних представлений, а в музеях будет проведут около 50 новогодних мероприятий, в том числе и «Пушкинская елка» в Государственном музее А. С. Пушкина.

«В библиотеках и культурных центрах состоится 660 новогодних мероприятий - спектакли, интерактивные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, творческие мастер-классы», - рассказал Собянин.

Ранее москвичам рассказали о фестивале «Путешествие в Рождество». За 10 лет он превратился в традиционный символ новогодних праздников.