13 января 2024, 21:19

Около 2,5 миллиарда рублей выделят на ремонт зданий на Невском проспекте

Unsplash
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Власти Санкт-Петербурга выделят дополнительные 2,5 миллиарда рублей на реализацию программы «Невский проспект» по ремонту фасадов зданий улицы, сообщил губернатор города Александр Беглов. Его заявление опубликовала пресс-служба городской администрации.

Масштабная реконструкция состоится в честь 80-летия возвращения проспекту исторического названия: в первые годы советской власти он носил название Проспект 25 Октября. Ремонтные работы продлятся три года, всего планируется восстановить 72 фасада и 62 крыши.

Беглов заявил, что в первую очередь пройдет реконструкция фасадов на Старо-Невском участке проспекта, который находится между Александро-Невской лаврой и площадью Восстания - на нем располагается более 40 фасадов, нуждающихся в ремонте. Губернатор подчеркнул, что при необходимости работы в нескольких домах синхронизируют.

В декабре на реконструкцию закрылся Центральный парк Лобни. В нем появятся зона для мероприятий, новая танцевальная площадка с амфитеатром, скейт-парк, смотровая площадка и детская зона.

Санкт-Петербург Ремонтные работы
13 января 2024, 20:14
Борьба с иноагентами все больше похожа на экзорцизм
Unsplash
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Блогера-бодибилдера Александра Шпака объявили в розыск. Ютубер сбежал в Турцию и принялся из-за рубежа оскорблять военнослужащих России, критиковать спецоперацию и высмеивать раненых и пленных бойцов. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» сравнил бегства фриков из страны с изгнанием бесов, после которого легче и чище дышать.

И, к сожалению, остается вопрос: как так получилось, что эти люди в принципе имели какой-то вес? И долго ли нам еще придется терпеть их? Доколе?! *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

И вот, глядя на некоторых таких персонажей, из тех, что объявлены иноагентами, думаешь: кто это вообще, почему они так выглядят, на кого они похожи, есть ли в них что-то человеческое? Да, фрики, уродцы, скоморохи были всегда, но никогда они не обладали таким влиянием, как сейчас. Теперь же они формируют то, что принято называть общественным мнением - как так?! Кто позволил им это сделать, таская по бесконечным телешоу и напитывая социальные сети? Кто посчитал, что такие фрики должны быть в истории? Изгнание бесов Расчет, конечно, не оправдается. Тектонические плиты истории сдвинулись - и в образовавшиеся разломы уже провалилась часть этих фриков. Со временем в них провалятся и остальные. Но вот я смотрю на всех этих выстроившихся в ряд милохиных, шпаков, моргенштернов* - и думаю: почему они так похожи на бесов? Почему они будто сошли с полотен бездарных подражателей Босха и Бэкона?

Далее - прямая речь.

Лента новостей выдала: разыскивается Александр Шпак. Фото этого 44-летнего персонажа прилагается. Похож знаете на кого? На Горо - был такой уродливый боец в Mortal Kombat. Создатели этой культовой серии игр вполне могли бы подать в суд на господина Шпака. За беспардонный плагиат. Еще и клыки придумал - ну и дурень.

Маразм для денег Шпак, как и многие, занимается тем, что реально ничем не занимается. Потому хайпует, хайпует и снова хайпует. Вообще феномен таких персонажей изумителен: они известны только тем, что они известны.

Шпак, например, участвовал в боях против таких же фриков. Устраивал дурной фиктивный брак. Ходил по тусовочкам таких же маргиналов. В общем, паразитировал на порочной склонности людей подглядывать за омерзительным бесстыдством.

Турция Суд Блогеры Россия История Деньги Иноагенты
13 января 2024, 18:49
Путин назвал фестиваль «Покровский собор» ярким событием
Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского фестиваля бардовской песни «Покровский собор» успехов и вдохновения. Телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что авторская песня в России всегда пользовалась особой любовью слушателей. Президента порадовало, что фестиваль продолжает традиции этого жанра и объединяет известных исполнителей и талантливую молодежь.

«Убежден, что нынешний творческий форум станет ярким, по-настоящему праздничным событием», - заявил президент.

Фестиваль «Покровский Собор» грандиозное явление в мире авторской песни и поэзии. Оно проходит в столице России и объединяет множество гениальных людей. Это музыкальный марафон, который соединяет лучшие традиции классической бардовской песни и тенденции фолк-рока и бард-рока.

Ранее Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за плодотворную работу, защиту людей и огромный вклад в укрепление правопорядка и законности. В честь Дня работника прокуратуры в Подмосковье прошло торжество.

Праздники Песни Россия Фестивали Владимир Путин
13 января 2024, 17:53
Разработчика «Спутника V» похоронили на Троекуровском кладбище
Pxhere
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Одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Бориса Народицкого 13 января похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости»рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Бориса Савельевича похоронили на Троекуровском кладбище. Все очень достойно прошло», - сообщил он.

Гинцбург ранее признался агентству , что смерть коллеги стала для него огромной потерей. Коллеги Народицкого отмечали, что ученый был «педагогом и наставником по призванию» и успел воспитать новое поколение специалистов.

Замдиректора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет. Прощание с одним из главных создателей вакцины от коронавируса прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко.

Борис Народицкий - профессор и доктор биологических наук. Он является автором свыше 200 научных работ , а среди его наград - орден Почета и медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

Одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Бориса Народицкого 13 января похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Здравоохранение Награды Больницы Ученые Работа Вакцинация Коронавирус в России и в мире
13 января 2024, 16:02
«Добрый военком» из мемов станет вице-премьером Забайкалья
Unsplash
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Полковник Николай Захаров, прославившийся благодаря мемам со своей фотографией, станет вице-премьером Забайкальского края. Об этом изданию «Чита.ру» рассказал глава региона Александр Осипов.

Экс-начальник штаба, замкомандующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа Захаров займет новую должность 15 января. По словам источников издания, он будет заместителем председателя по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Николаю Захарову 58 лет, он родился в Курганской области, а учебу проходил в танковом училище на территории Челябинской области. В 2009 году он стал военкомом этого региона, но через два года ушел в отставку. В октябре 2014-го Захаров занял пост командира 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады ЦВО, дислоцированной под Самарой.

Фотографию Захарова, на которой он сидит за столом в военной форме и улыбается, использовали для создания мемов. Они олицетворяют шутки про армию и призывников. Подобные мемы сопровождают подписи «как там сессия, сынок?», «кто не спрятался, тот в военкомат» и другие.

В политике тоже нередко используют мемы. В декабре одним из них стала фотография британской журналистки, показавшей средний палец.

Чиновники Армия

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