Около 2,5 миллиарда рублей выделят на ремонт зданий на Невском проспекте

Блогера-бодибилдера Александра Шпака объявили в розыск. Ютубер сбежал в Турцию и принялся из-за рубежа оскорблять военнослужащих России, критиковать спецоперацию и высмеивать раненых и пленных бойцов. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» сравнил бегства фриков из страны с изгнанием бесов, после которого легче и чище дышать.

И, к сожалению, остается вопрос: как так получилось, что эти люди в принципе имели какой-то вес? И долго ли нам еще придется терпеть их? Доколе?! *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

И вот, глядя на некоторых таких персонажей, из тех, что объявлены иноагентами, думаешь: кто это вообще, почему они так выглядят, на кого они похожи, есть ли в них что-то человеческое? Да, фрики, уродцы, скоморохи были всегда, но никогда они не обладали таким влиянием, как сейчас. Теперь же они формируют то, что принято называть общественным мнением - как так?! Кто позволил им это сделать, таская по бесконечным телешоу и напитывая социальные сети? Кто посчитал, что такие фрики должны быть в истории? Изгнание бесов Расчет, конечно, не оправдается. Тектонические плиты истории сдвинулись - и в образовавшиеся разломы уже провалилась часть этих фриков. Со временем в них провалятся и остальные. Но вот я смотрю на всех этих выстроившихся в ряд милохиных, шпаков, моргенштернов* - и думаю: почему они так похожи на бесов? Почему они будто сошли с полотен бездарных подражателей Босха и Бэкона?

Далее - прямая речь.

Лента новостей выдала: разыскивается Александр Шпак. Фото этого 44-летнего персонажа прилагается. Похож знаете на кого? На Горо - был такой уродливый боец в Mortal Kombat. Создатели этой культовой серии игр вполне могли бы подать в суд на господина Шпака. За беспардонный плагиат. Еще и клыки придумал - ну и дурень.

Маразм для денег Шпак, как и многие, занимается тем, что реально ничем не занимается. Потому хайпует, хайпует и снова хайпует. Вообще феномен таких персонажей изумителен: они известны только тем, что они известны.

Шпак, например, участвовал в боях против таких же фриков. Устраивал дурной фиктивный брак. Ходил по тусовочкам таких же маргиналов. В общем, паразитировал на порочной склонности людей подглядывать за омерзительным бесстыдством.