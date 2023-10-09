Около 10% месячной нормы осадков выпало в Москве
В Москве и в ближайшем Подмосковье уже выпал первый в этом году снег. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, осадки в Москве зафиксировали на трех метеостанциях: Балчуг, МГУ и Тушино.
«В результате арктического вторжения на 11 метеостанциях столичного региона зафиксирован снег», - отметил Тишковец.
Синоптик уточнил, что снег заметили и в Подмосковье: в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском.
Около 10% месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшие сутки, добавил Тишковец. Месячная норма составляет 70 миллиметров, напомнил он.
Тишковец подчеркнул, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало шесть миллиметров, на Балчуге и в Тушино - по семь миллиметров. А больше всего снега наблюдали в Клину - 15 миллиметров.
Ранее стало известно, что снег и ветер не привели к перебоям электроснабжения в Подмосковье.