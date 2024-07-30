30 июля 2024, 22:01

ОК и Банк России научат подписчиков финансовой грамотности и кулинарии

РИА «Новости»
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«Одноклассники» и Банк России запускают совместный проект «Кухня и финансы». В его рамках пользователям соцсети расскажут, как защититься от финансового мошенничества, правильно вести бюджет и чего ждать от цен в будущем.

Эксперты банка и создатели контента пообещали, что скучно не будет. Никакой теории и задач с цифрами. Зато будет рыбалка и вкусная еда.

Мастер-классы и прямые эфиры с участием представителей банка пройдут с 29 июля по 2 августа в группе проекта «Финансовая культура», которую ЦБ ведет в ОК.

Каждый день будет посвящен отдельному вопросу. В среду, 31 июля, эксперт Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Александр Коланьков и кулинарный блогер Павел Сизов отправятся на рыбалку. Они расскажут, как не стать жертвой мошенников и сохранить свои деньги.

На следующий день первый замдиректора Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Гагин в прямом эфире объяснит, как формируются цены в магазинах, и чего ждать в будущем.

Подписчики также смогут узнать из публикаций, как планировать свой бюджет, как сохранить накопленные сбережения и не тратить лишние деньги. Будут и приятные бонусы, в частности, можно будет скачать набор стикеров и поучаствовать в фотомарафоне.

Ранее «Одноклассники» сообщили о росте доходов игровых разработчиков на 62% за полгода.

Банки Соцсети Мошенничество Деньги Центробанк
30 июля 2024, 22:27
«Нужно обращаться в суд». Турэксперт — о возмещении денег при страховом случае
Unsplash
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Родственники отдыхавшего на Кубе российского туриста потратили 700 тысяч рублей, чтобы спасти его от инвалидности. Мужчина повредил спину, когда его накрыло волной в океане. Операция требовалась незамедлительно, но покрывать расходы страховая компания отказалась. Что делать в таком случае, ведущей 360.ru Екатерине Малашенко пояснил вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Здесь нужно собрать все документы семье пострадавшего и по прибытии в Россию незамедлительно обратиться в суд. Там 100% выигрышное дело, можно поставить страховую компанию на колени, забрать не только эти 700 тысяч, но и [деньги за] моральный ущерб, все издержки», - отметил он.

По словам турэксперта, родственники могут получить через суд более миллиона рублей. Также Мкртчян предупредил, что многих пугают тем, что страховка не работает, если человек попал в неприятную ситуацию в нетрезвом виде, но на самом деле это не так.

«Я вам приведу пример, когда вы пьяные, сели за руль и попали в аварию, страховка не работает, а когда вы сидели в баре, пили до самого утра, а под утро крыша бара упала на вас и вы пострадали, страховка работает», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он пояснил, что в этом случае происшествие случилось не по вине человека, который выпил.

Банки Соцсети Мошенничество Деньги Центробанк
30 июля 2024, 21:43
Глава Wildberries Бакальчук подала на мужа в суд
РИА «Новости»
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Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась в суд с иском на мужа. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», - указали в сообщении.

В настоящий момент решение о принятии искового заявления к производству не приняли.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила в своем Telegram-канале , что подала заявление в суд о расторжении своего брака с супругом Владиславом.

Ранее Бакальчук объявила о разводе с супругом. По словам гендиректора Wildberries, она предупреждала мужа о слиянии маркетплейса с компанией Russ.

Также она опровергла сообщения о рейдерском захвате.

Рэпер Тимати прокомментировал ситуацию вокруг маркетплейса Wildberries.

Суд Брак Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
30 июля 2024, 21:15
Названа причина сокращения ассортимента в «Пятерочках»
РИА «Новости»
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Существенное сокращение ассортимента в магазинах торговой сети «Пятерочка» в городах Центральной части России связано с нехваткой сотрудников в распределительном центре в Ярославской области. Об этом с комментарии РИА «Новости» сообщили в компании X5 Group, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток».

В компании подчеркнули, что уже начали привлекать сотрудников из других регионов, чтобы обеспечить все магазины необходимыми товарами.

«На распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину», - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что сейчас ретейлер оперативно загружает на склады магазинов все необходимые товары и уже в ближайшее время ситуация с наполняемостью полок в торговых точках значительно улучшится.

В начале января жители Урала и Самарской области пожаловались на исчезновение в магазинах торговой сети «Пятерочка» охлажденной курятины. В пресс-службе X5 Group объяснили, что на поставку продукции повлияли сильные морозы и снегопады. В компании подчеркнули, что делают все возможное для обеспечения покупателей.

Россия Магазины Продукты
30 июля 2024, 20:21
Сто детей Дурова. Что скажут родители, которые воспитывают потомство миллиардера?
Телеканал «360»
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Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что у него более 100 детей в 12 странах мира. О последствиях такого отцовства в своей колонке для 360.ru рассуждала Екатерина Малашенко.

Но имеет ли Дуров право рассекретить код своей ДНК? Теперь о серьезном… Большинство пар, которые прибегают к услугам банка спермы, хотят анонимности. Вся информация о покупателях биоматериала и о донорах закрыта.

С другой стороны, есть такое понятие как «открытый донор». Это те мужчины, которые хотят узнать, есть у него дети или нет. Дуров, судя по его заявлениям, относится как раз к такой категории. Но сделать это можно только спустя 18 лет после использования биоматериала.

Если же код ДНК Дурова будет известен, ребенок теоретически получит возможность узнать, родной он своим родителям или нет, без ведома растивших его мамы и папы. И если он выяснит, что на самом деле в нем течет чужая кровь, это вряд ли хорошо скажется как на его жизни, так и на жизни родителей.

Или он хочет встать в истории в один ряд с Чингисханом, который утверждал, что у него 600 отпрысков? Думаю, с такими понятиями как семья лучше не шутить. Поэтому если сдал сперму, так будь готов расстаться с ней навсегда.

Кроме того, далеко не все родители, которые воспользовались услугами банка спермы, хотят рассказывать ребенку, как именно он появился. Они растят его как собственное чадо. То есть предполагается, что он или она никогда не узнают о наличии другого биологического отца. И на условиях анонимности семья имеет на это право.

Оказывается, 15 лет назад миллионер решил помочь своему другу, который не мог иметь детей, и стал донором спермы. А дальше то ли врачи, правда, увидели в его генетическом материале что-то уникальное, то ли Дурову сам процесс понравился, но за эти годы его донорская деятельность помогла как минимум 100 парам.

Теперь Дуров решил рассекретить код своей ДНК, чтобы его биологическим детям было проще найти друг друга. Так что теоретически можно представить, как в ближайшем будущем миллионы детей от 0 до 15 штурмуют медицинские лаборатории с желанием узнать, а не течет ли в нем голубая дуровская кровь.

Количество мемов на эту тему в интернете за пару часов после публикации новости побило все рекорды: от миньонов из «Гадкого я» до реальных объявлений на сайтах объявлений.

Возраст совершеннолетия выбран не случайно. Узнать о родном отце, которого не было рядом, - всегда не так-то просто. Но с 18 лет человек считается психически сформировавшимся и способным нести ответственность за свои действия.

Telegram Павел Дуров

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