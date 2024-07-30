ОК и Банк России научат подписчиков финансовой грамотности и кулинарии

Эксперты банка и создатели контента пообещали, что скучно не будет. Никакой теории и задач с цифрами. Зато будет рыбалка и вкусная еда.

Мастер-классы и прямые эфиры с участием представителей банка пройдут с 29 июля по 2 августа в группе проекта «Финансовая культура», которую ЦБ ведет в ОК.

Каждый день будет посвящен отдельному вопросу. В среду, 31 июля, эксперт Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Александр Коланьков и кулинарный блогер Павел Сизов отправятся на рыбалку. Они расскажут, как не стать жертвой мошенников и сохранить свои деньги.

На следующий день первый замдиректора Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Гагин в прямом эфире объяснит, как формируются цены в магазинах, и чего ждать в будущем.

Подписчики также смогут узнать из публикаций, как планировать свой бюджет, как сохранить накопленные сбережения и не тратить лишние деньги. Будут и приятные бонусы, в частности, можно будет скачать набор стикеров и поучаствовать в фотомарафоне.

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