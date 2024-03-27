Охрану усилили в БКЗ «Октябрьский» перед концертом группы «Пикник»

У главного входа в БКЗ и вокруг него дежурят силовики. Здание также обошел по периметру кинолог с собакой. Рядом стоят автомобили и автобусы полиции и Росгвардии. При этом правоохранители не стали перекрывать движение по Лиговскому проспекту.

Музыканты группы «Пикник» пообещали, что направят собранные в Петербурге средства пострадавшим и семьям жертв теракта в Crocus City Hall. Они также выпустили песню в память о погибших.

Теракт в концертном зале в Красногорске произошел 22 марта перед выступление группы «Пикник». По последним данным, жертвами стали 140 человек (139, по официальным данным СК, о смерти еще одного пострадавшего стало известно 27 марта).

Еще 143 человека разыскивают их родные и близкие.