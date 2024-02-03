03 февраля 2024, 11:04

Охотившегося на собак тигра отловили в Приморье

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Специалисты Минлесхоза Приморского края поймали тигра в Пожарском округе, который нападал на собак. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства региона.

Животное отловили в поселке Ясенеко. Хищника неоднократно замечали рядом с населенными пунктами, где он нападал на псов. Теперь тигра направят в реабилитационный центр в Алексеевке, где медики обследуют его.

Центр «Амурский тигр» уточнил, что зверь является возрастным, у него могут быть травмы.

«Забор крови на анализ и ветеринарный осмотр проведут в Алексеевке. Росприроднадзор решит дальнейшую судьбу зверя», - добавили в пресс-службе центра.

В ночь на 22 декабря тигр задавил собаку в поселке Рисовое. Сотрудники охраны объектов животного мира и лесного хозяйства Приморского края дежурили на месте несколько часов, но животное так и не появилось. Спустя несколько дней тигр напал на собак в поселке Тихоречное.

Приморье Животные
03 февраля 2024, 09:02
Тимофеев день отметят верующие 4 февраля. Что надо знать об этом празднике
РИА «Новости»
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В воскресенье, 4 февраля, православные верующие отметят Тимофеев день. Об этом написала газета «Известия».

Память ближайшего ученика апостола Павла Тимофея Эфесского православная церковь чтит ежегодно.

Свою смерть Тимофей Эфесский принял в 80 году I века нашей эры от рук язычников. В IV веке его мощи перенесли в Константинополь по приказу царя Констанция и разместили в храме Святых Апостолов.

На Руси считали, что на этот праздник приходится середина зимы. После него обычно ждали самых жестоких морозов, которые по силе можно сравнить с крещенскими.

Кроме того, крестьяне на Тимофеев день подсчитывали корма для скота и запасы продовольствия. Овощей, хлеба и зерна должно было хватить до весны. Тогда же начинали подготовку к земледельческому сезону: заготавливали необходимый инвентарь, проверяли инструменты и чинили телеги.

Девушки проводили гадание - брали донца, на которых плели шерсть и лен, и катались на них с горки. Считалось, что кто дальше сможет уехать с горы, тот и соберет самый большой урожай льна, когда настанет время сбора.

В день памяти апостола Тимофея верующим рекомендуют посетить церковную службу или уделить время молитве. Никаких особых запретов на этот день не установлено, в том числе в отношении приема пищи.

На Руси с Тимофеевым днем были связаны несколько суеверий. Считалось, что важно проводить время в хлопотах, нельзя отлынивать от домашних обязанностей и вообще проводить день праздно. Но при этом мусор выбрасывать в этот праздник считалось неправильным, чтобы не вынести вместе с ним счастье из дома.

Праздники Православие
03 февраля 2024, 02:49
Найденный в мусоре йоркширский терьер Брюлик обрел нового хозяина
Freepik
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Йоркширский терьер, чудом выживший в спрессованном мусоре, обрел новый дом и хозяйку. Об этом сообщила группы компаний «Первый Спецтранс» в своем Telegram-канале «Спецы по отходам».

По данным компании, пса сначала отправили в приют, потом на лечение в ветеринарную клинику, а сейчас он поехал в свой новый дом. Новая хозяйка собаки Наталия сама вышла на связь с компанией и попросила отдать ей потерявшегося питомца.

«Счастливчик, а теперь он Брюлик, дома! Наталия уже отправила все анализы собаки диетологу, купила необходимые лекарства и расцеловала крошку йорика. Опыт в спасении животных большой, а значит, лучшей семьи Брюлику и не придумать», - написали в компании.

В конце января сотрудники мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге нашли в куче отходов йоркширского терьера. Пес был ухоженным и очевидно домашним - работники предположили, что он случайно забрался в мусорный бак. Сотрудники завода дали собаке кличку Счастливчик, временно оставили у себя и объявили о поиске хозяина.

Ветеринар нашел у собаки серьезные заболевания , в том числе, проблемы с сердцем, печенью и перелом ребер. Скорее всего, часть проблем со здоровьем терьер получил во время поездки в мусоровозе. В понедельник, 29 января, Счастливчику сделали операцию.

Санкт-Петербург Семья Собаки Животные Заводы Мусор
02 февраля 2024, 23:47
Правительство приостановило внедрение МКБ-11 в России
РИА «Новости»
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке внедрения на территории России Международной статистической классификации болезней 11-й версии (МКБ-11). Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Приостановить действие плана мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации на 2021–2024 годы, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 15 октября 2021 года», - сказано в тексте распоряжения.

МКБ-11 опубликовали летом 2018 года. Приостановка ее внедрения связана с жалобами граждан, общественных организаций и правозащитников, возмущенных тем, что документ противоречит моральным и духовно-нравственным ценностям, которые защищает российское законодательство.

Как ранее написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия гне обязана применять новую МКБ в полном формате до пересмотра ее специалистами. Причина в том, что в документе трансгендерность не считается ментальным расстройством, а педофилия не требует психиатрического лечения, если педофил «не испытывает дискомфорта от своего состояния».

На территории России пока действует 10 версия документа, являющаяся инструментом для кодирования заболеваний и состояний. Приостановка внедрения МКБ-11 никак не повлияет на доступность и качество медицинской помощи, оказываемой жителям страны.

Ранее психиатр Дмитрий Петелин предположил, что зависимость от соцсетей в будущем могут официально признать болезнью.

Здравоохранение Законы Педофилы Россия Запад Михаил Мишустин
02 февраля 2024, 22:35
Минюст включил в реестр иноагентов еще шесть человек
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него еще шесть человек. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По информации Минюста, новосибирский депутат Антон Картавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

Руководитель сообщества «Викимедиа Ру» (объединяет русскоязычных активистов «Википедии») Станислав Козловский* проявил себя также, как и Картавин*.

Правозащитник и бывший член правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олег Орлов* выступал против специальной военной операции, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов.

Историк Никита Соколов*, журналист Сергей Степанов* и активист Михаил Чимаров* также выступали против СВО, лгали о решениях властей РФ, но последний также пропагандировал ЛГБТ*-отношения.

Ранее список иноагентов пополнили блогер Дмитрий Потапенко* и журналист Максим Трудолюбов*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.

Россия Иноагенты

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